Ultimi giorni per iscriversi al corso residenziale di cucina vegana e yoga organizzato da Cefcom

Ultimi giorni per iscriversi al corso di cucina vegana e yoga promosso da Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea) e Associazione Interculturale International House in collaborazione con il Ristorante Mandalari e il Centro Shakti di Reggio Calabria.

Dal 3 al 5 luglio, presso l’Agriturismo “Il Bergamotto” a Condofuri, sarà possibile immergersi in un’oasi di pace e bellezza, con lo sfondo straordinario dell’Amendolea, scoprendo i segreti della cucina naturale da mettere in pratica nella vita quotidiana, grazie alla conoscenza e all’esperienza del Ristorante Mandalari, e rigenerando mente e corpo attraverso le lezioni base di yoga curate dal Centro Shakti.

Tre giorni per capire che la cucina naturale è sinonimo di gusto, semplicità, di rispetto e migliore rapporto con i prodotti della terra. Durante il corso gli allievi avranno l’occasione di capire il giusto modo per cuocere i diversi alimenti, di imparare sane e particolari ricette crudiste, si sperimenteranno nella preparazione della pasta fresca con farine speciali, nella preparazione di tofu, seitan e maionese vegana, hummus di legumi e falafel, del latte di soia e di riso, e tanto altro ancora. All’interno del programma anche un’escursione al castello dell’Amendolea, di grande rilevanza storica e di riconosciuta bellezza.

Il corso è aperto a tutti, non soltanto agli appassionati di cucina vegana ma anche a chi desidera ritagliarsi un momento di tranquillità e benessere. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a cefcomcorsi@gmail.com o contattare il numero 329.4435864.