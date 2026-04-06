Ultraleggero precipita sulla spiaggia in Calabria, illesi i due occupanti

Sul luogo dell'incidente sono interevnuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri e il personale del servizio sanitario 118

Un velivolo ultraleggero è precipitato stamani sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lidoi (Cosenza) sul Tirreno cosentino.

A bordo due persone che sono rimaste illese. Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono interevnuti anche i militari della Capitaneria di porto, i carabinieri della Compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118 per gli accertamenti di competenza.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.