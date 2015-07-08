Un calcio all’indifferenza, quando il calcio diventa ambasciatore di vita

Sabato 4 luglio 2015 presso il Centro Giovanile “P.V.Rempicci” di Condofuri, l’associazione ADSPEM sezione di Condofuri con la collaborazione della sezione ADMO di Reggio Calabria, ha organizzato, una manifestazione solidale sportiva denominata: “UN CALCIO ALL’INDIFFERENZA“.

Il quadrangolare per la donazione di sangue e midollo

Per l’evento, organizzato per sensibilizzare i giovani su un tema importantissimo come quello della donazione del sangue, piastrine e sulla tipizzazione per l’iscrizione sul registro dei donatori di midollo osseo, è stato organizzato un quadrangolare coinvolgendo le rappresentative sportive presenti nel Comune la Società Sportiva “La Nostra Valle”, l’ASD Condofurese ,l’ACD Condofuri 2009 e la rappresentativa dell’ADMO. L’organizzazione di questo mini torneo di calcio, ha voluto mettere in risalto come sia importante il gioco di squadra e come attraverso esso si possono superare ardui ostacoli, proprio come le battaglie che ogni giorno vivono migliaia di pazienti, che si trovano a combattere come dei veri campioni una lotta per la vita. E proprio come fare un assist al compagno per metterlo nella condizione di fare goal, allo stesso modo, con il piccolo (grande) gesto della donazione, si può dare una seconda possibilità di vita. Proprio ciò che i volontari hanno voluto trasmettere con l’evento sportivo/divulgativo che ha visto coinvolti oltre un centinaio di persona di tutte le età.

Le sei partite sono state arbitrate da Davide Oliveri, già protagonista della serie B calcio a 5 che con la sua serietà e imparzialità, si è visto coinvolto anche in questa inconsueta mansione egregiamente.

I risultati e i premi

Per la cronaca sportiva, al termine dei 6 incontri disputati la squadra vincitrice del quadrangolare è stata l’ASD Condofurese per differenza reti +3 rispetto al +1 dell’ACD Condofuri 2009, plauso va anche ai giovani, tutti di età compresa tra i 14 e 17 anni della Società Sportiva “La Nostra Valle”, guidati in campo dall’esperto Ollio e ai rappresentanti dell’ADMO e al loro capitano Stefano Elia, parte integrante per l’organizzazione della giornata, che come scopo primario, oltre alla presenza in campo, avevano il compito promuovere l’operatività ADMO. Il titolo di capocannoniere è stato vinto da Saviano con 6 reti, calciatore del Bocale Calcio ed ambasciatore ADMO, il titolo di miglior portiere è stato attribuito al giovane Iaria Leo, dopo una serie di rigori contro il più esperto Iaria Filippo, portiere che ha collezionato presenze anche nel campionato di eccellenza, i due a fine torneo avevano subito lo stesso numero di goal. A tutti i partecipanti, inoltre, sono stati consegnati dei simboli dall’ADSPEM donati e realizzati a mano dallo sponsor Arte Metal Vetro di Giovanni Mafrici, mentre l’ADMO ha contribuito donando le loro magliette.

Al termine dell’evento il Presidente dell’ADSPEM Sez. Condofuri Patrizia Maisano ha ringraziato tutti i partecipanti, il consigliere Rocco Ermidio in rappresentanza del Comune, Tito Malara dell’ADSPEM di RC, il presentatore della serata Antony Doc Party, gli sponsor CONAD dei f.lli Russo e Arte Metal Vetro di Giovanni Mafrici e TUTTI i volontari che hanno reso importante la giornata, ringraziando soprattutto quanti hanno preso parte a questa magnifica giornata di sport e solidarietà.