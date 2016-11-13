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Un grande Val Gallico batte la capolista Rende

Il Val Gallico di coach Polimeni batte 69-57 la capolista Rende in un Palalumaka gremito: Viglianisi chiude con 27 punti

13 Novembre 2016 - 13:54 | di Redazione

In un Palalumaka ancora una volta gremito, il Val Gallico di coach Polimeni batte la capolista Rende.

Il primo tempo: il Val Gallico parte forte

I biancoazzurri iniziano subito forte con Viglianisi che sigla i primi punti e firmano un parziale di 10-1 nei primi 4 minuti di gioco.

Rende prova a rientrare con qualche canestro della coppia di americani Dison e Ward, ma ancora una volta Viglianisi in serata, Laganà e soci riescono a tenere gli ospiti a debita distanza chiudendo il primo parziale 18-11. Nel secondo quarto continua la super serata del Val Gallico, che macina canestri con i vari Barrile, Suraci e Viglianisi: all’intervallo il punteggio è 38-22.

I ragazzi di coach Polimeni sono in pieno controllo del match, nelle rotazioni entrano anche il giovane Sant’Ambrogio che segna due punti importanti, Romeo e Neri, Rende prova a rientrare ma il Val Gallico controlla e aumenta addirittura il vantaggio portandolo a 20 lunghezze.

Anche durante l’ultimo quarto il quintetto di coach Carbone non riesce a impensierire i biancoazzurri, il distacco tra le due squadre non scende mai sotto la doppia cifra.

Il 69-57 finale e la prestazione di Viglianisi

Finisce 69-57, Viglianisi chiude con 27 punti una prestazione superlativa, ma va dato anche il giusto merito a Coach Polimeni e tutto il suo staff di aver preparato questa partita alla perfezione, portando a casa due punti contro una delle favorite del campionato con una squadra al 100% “made” in Reggio Calabria. Dunque dopo aver fatto tremare il Lamezia, Il Val Gallico batte Rende e si aggiudica il ruolo temporaneo di terzo incomodo tra la le due squadre favorite.

Adesso, per confermare quanto di buono fatto fin ora, i biancoazzurri dovranno cercare di dare continuità nel difficile derby che li vedrà affrontare la Vis Domenica prossima al Botteghelle.

Val Gallico – Bim Bum Rende 69-57 (18-11/ 20-11/16-17/15-18) Val Gallico: Romeo 2, Sant’ambrogio 2, Messineo, Fiorillo, Sergi, Suraci 10, Arena 2, Laganà 13, Barrile 13, Viglianisi 27, Neri 1. Coach: Polimeni Ass: Pellicanò Rende: Dison 21, Pirrone 6, Ward 25, Russo 2, Tenuta, Galasso 2, Spadafora 2,Conte, Gaudio, Carelli, Reda. Coach: Carbone

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