Un nuovo approccio all’imprenditoria dal 23 al 28 giugno

Open Enterprise Space – OES è pronta a partire. Lunedi 23 giugno avrà inizio a Reggio Calabria il workshop di una settimana “The Middle Way For Entrepreneurs: How to become a global entrepreneur”. Il workshop è organizzato da Open Enterprise Space Mediterranean (OES) impresa giovane e già operativa a livello globale in Brasile, Colombia, India. È aperto ai giovani imprenditori o aspiranti tali ed a chiunque voglia creare un’impresa sostenibile, aperta e globale e a tutti coloro che sentono il desiderio, la necessità di reinventarsi e creare un mondo differente e migliore. OES punta infatti alla creazione un network di nuovi imprenditori con un’identità internazionale, allenati ad affrontare qualsiasi sfida di business, attraverso l’applicazione degli strumenti autoctoni del concetto di commercio e networking del Mediterraneo, in controtendenza rispetto ai modelli anglo-tedeschi attualmente dominanti. OES nasce dal desiderio del suo ideatore e fondatore Michele Ferraro, di condividere un nuovo modello d’impresa, la Community 3.0. Michele Ferraro, palermitano d’origine, è un imprenditore globale che attraverso Ferramedia Holding ha concretizzato questo modello http://ferramedia.com/. Saranno sei giorni di full immersion nel mondo dell’imprenditorialità e della strategia d’impresa, si alterneranno tre docenti internazionali affiancati da Michele Ferraro per spiegare cos’è e come replicare la Community 3.0. Si tratta di un corso non convenzionale che mira, attraverso l’utilizzo di un metodo olistico ed esperienziale, a porre delle nuove basi conoscitive sulla creazione di impresa e su come sia possibile cambiare quelle già esistenti, sotto un profilo moderno e dinamico, per poter competere con nuovi strumenti nel mercato Globale. Si può decidere di prender parte anche solo ad alcune giornate formative, il nostro primario obiettivo è quello di condividere informazioni, esperienze e far fare esperienze a coloro che vogliono diventare imprenditori di successo del futuro. Le iscrizioni sono ancora aperte ed il costo per l’intera settimana è di € 200 mentre per accedere alle singole lezioni sarà di € 15. Per ulteriori informazioni http://www.openenterprisespace.org/apply-oes-one-week-workshop/ –