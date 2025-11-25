Reggio, quando la bellezza ‘cura’. Dalla CNA una rete di artigiani a supporto dei pazienti oncologici

In un momento in cui la vita sembra sfuggire di mano, quando la malattia toglie ogni controllo e la speranza ormai distante, c’è qualcosa che può restituire dignità e forza: la cura di sé.

Una bellezza intesa non nel senso più comune del termine, ma quella fatta di gesti che vanno al di là dell’apparenza, che tocca l’anima e restituisce, anche se solo per un istante, il controllo su ciò che siamo.

È questo l’intento del progetto “Un sorriso, sempre“, un’iniziativa della CNA Reggio Calabria che ha l’obiettivo di mettere a disposizione la professionalità degli artigiani reggini – estetisti e parrucchieri – non solo per rendere belle le persone, ma per prendersi cura di loro in un momento in cui, troppo spesso, la vita ha perso il suo colore.

Quando si combatte contro una malattia oncologica, la cura della persona diventa ancora più fondamentale, non solo per il benessere fisico, ma anche per il sostegno psicologico che può fare la differenza nel percorso di guarigione. La bellezza, in questo caso, non è solo un concetto estetico, ma un atto di amore, di conforto, che restituisce un pezzo di speranza a chi si sente fragile e smarrito.

Gli artigiani reggini sono chiamati a fare rete, ad offrire il loro sostegno a chi sta affrontando una delle prove più dure della vita.

E così, nella giornata di ieri, presso la sede della CNA, si è svolto un incontro che ha visto protagonisti gli imprenditori del settore, impegnati a definire i dettagli di un progetto che verrà presto presentato alla città. Un’iniziativa che vedrà la collaborazione della Camera di Commercio, del reparto di Oncologia del GOM e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, unendo istituzioni e professionisti.

“Il supporto che vogliamo fornire ai pazienti oncologici – ha spiegato Alessandro Laganà, direttore della CNA – non è qualcosa di estemporaneo o fine a se stesso. Si tratta di un percorso di crescita comune che, attraverso la cooperazione degli artigiani e degli enti preposti, porterà beneficio a tutta la città”.

Il progetto “Un sorriso, sempre” avrà una duplice valenza: sociale e formativa. Oltre a garantire servizi a chi sta vivendo la difficoltà della malattia, la CNA intende formare i professionisti del settore attraverso corsi specifici per il trattamento di pazienti oncologici, garantendo non solo competenza, ma anche una profonda sensibilità verso chi vive un momento di fragilità.

Giovanni Laganà, Amministratore di CNA Servizi, ha sottolineato l’importanza di un progetto inclusivo in grado di scrivere una bella pagina di storia reggina:

“La nostra è un’azione che mira a restituire alle persone ciò che la malattia può avergli tolto. Non possiamo fermarci all’estetica, nel nostro piccolo vogliamo pensare a tutto ciò che serve per accompagnare ogni paziente in un percorso di “cura della persona” che includa valori fondamentali quali la dignità, l’umanità e la speranza”.

Gli artigiani reggini, con le loro mani esperte, sono pronti a rispondere ad una chiamata non solo professionale, ma anche umana, con il desiderio di fare la differenza nella vita di chi sta combattendo la battaglia più difficile.