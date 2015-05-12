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Un weekend di ritratto per Il Cerchio dell’Immagine

Si chiude il workshop sul ritratto di Luigi Saggese e l'associazione presenta gli altri appuntamenti fotografici del mese

12 Maggio 2015 - 18:34 | di Vincenzo Comi

Il workshop sul ritratto del 9 maggio 2015 dell'associazione Il Cerchio dell'Immagine

Si è concluso con successo il primo degli eventi di maggio organizzati dall’associazione Il Cerchio dell’Immagine che ha voluto inaugurare con il workshop di Luigi Saggese “Il ritratto e la figura” – organizzato in collaborazione con Fujifilm Italia, Cinesud Megastore e Dedolight – la ricca programmazione proposta per il mese in corso.

«Siamo molto soddisfatti della tre giorni e ringraziamo tutti gli studenti per l’interesse mostrato – commenta il presidente Alessandro Mallamaci -, i workshop sono una parte importante del nostro lavoro e siamo convinti che le esperienze formative siano un mezzo irrinunciabile per lo sviluppo culturale della nostra città».

 

E sempre sul tema della formazione sono incentrati i prossimi appuntamenti programmati per il 15 maggio, l’uno dal titolo “Il contrasto nella fotografia digitale – tecniche di postproduzione per immagini “croccanti” e l’altro, “Divergent Visions”, a cura di Massimo Mastrorillo, che proseguirà con un secondo appuntamento il 17 maggio e, successivamente, con due incontri a settembre. Chiude il mese, uno degli ormai consueti “Incontri fotografici d’autore” con protagonista Michele Brancati, fotografo reggino, che martedì 19 a partire dalle 18.30 presenterà nella sua città il suo ultimo lavoro “Jacopo”.

Per scoprire tutti i dettagli delle iniziative consultare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it oppure

scrivere a info@ilcerchiodellimmagine.it

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