Una primavera all’insegna della fotografia con Il Cerchio dell’Immagine

Workshop di ritratto, seminari e incontri d'autore: a maggio Il Cerchio dell'Immagine anima lo spazio Nonsense e guarda alla prima scuola di fotografia calabrese

Un maggio intenso e ricco di appuntamenti quello proposto da Il Cerchio dell’Immagine, l’associazione reggina di promozione della cultura fotografica che presenta, a partire dalla seconda settimana del mese, una serie di iniziative che si svolgeranno a Reggio Calabria presso lo spazio culturale Nonsense (via Pio XI, trav. privata n.33).

Si parte dall’otto al dieci maggio, con il workshop “Il ritratto e la figura” a cura di Luigi Saggese, fotografo professionista della kermesse Miss Italia, organizzato in collaborazione con Dedolight, Cinesud Megastore e Fujifilm Italia che per l’occasione ha messo in palio una borsa di studio – che darà la possibilità di partecipare gratuitamente al workshop stesso – attraverso il contest FUJIFILM PREMIA IL TUO TALENTO, il cui vincitore sarà proclamato il 4 maggio. E’ previsto invece per giorno 15, alle ore 18.30, il penultimo appuntamento del ciclo “I seminari del Cerchio” in cui il fotografo Alessandro Mallamaci relazionerà su “Il contrasto nella fotografia digitale – tecniche di postproduzione per immagini “croccanti”. Sempre il 15 e, in aggiunta il 17, sarà inoltre proposta la prima sessione di incontri relativi al workshop “Divergent Visions” condotto da Massimo

Mastrorillo che si occuperà di indagare «l’arte di osservare» per costruire visioni e sguardi alternativi. Chiude la programmazione, infine, Michele Brancati, fotografo reggino, che sarà il protagonista di un altro degli “Incontri fotografici d’autore” che si svolgerà martedì 19 a partire dalle 18.30 e nel quale l’artista presenterà il suo lavoro dal titolo “Jacopo“.

Si concluderà, invece, il 5 maggio la possibilità di contribuire alla progettazione partecipata dell’offerta formativa della prima scuola di fotografia in Calabria, promossa proprio da Il Cerchio dell’Immagine, che prende il nome dall’associazione stessa e ne rappresenta il progetto più ambizioso, i cui corsi sono previsti a partire dal gennaio 2016.

Per scoprire tutti i dettagli delle iniziative consultare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it oppure scrivere a info@ilcerchiodellimmagine.it