Una sola band calabrese in lizza per il concerto del primo maggio a Roma “I Musicanti del Vento”

La band “I MUSICANTI DEL VENTO”, tra i finalisti di 1M NEXT 2015. Il contest, collegato al concertone del Primo Maggio a Roma, nasce per dare spazio alla musica emergente e ai giovani artisti, dando loro la possibilità di salire sul palco di San Giovanni a Roma, il 1° maggio 2015.

In questa edizione, 681 artisti hanno presentato il loro progetto musicale originale. Tra questi, la Giuria di 1M NEXT, ne ha selezionati 120. E’ da qui, che la gara vera e propria ha avuto inizio. Gli artisti selezionati sono stati votati da una giuria popolare via web e una di qualità composta da importanti figure del panorama musicale nazionale. Le votazioni hanno portato 12 progetti ad accedere alle esibizioni dal vivo.

Tra questi “I MUSICAnTI DEL VENTO“. La band calabrese è composta da tutti giovani musicisti della nostra Regione e presentano un progetto totalmente realizzato da professinisti locali. Questi ragazzi hanno scelto di vivere di musica ed investire nella loro Regione. Portandosi dietro gioie, soddisfazioni ma anche tante difficoltà e scale ripide che solo la nostra terra sa dare nel bene e nel male. Sono giovani musicisti con all’attivo tanta gavetta e studio… ragazzi che credono nella loro musica ma soprattutto nel loro territorio.

Il piazzamento nella classifica

Ottimo il piazzamento ottenuto per arrivare a questa fase. La banda è risultata essere al terzo posto in assoluto nella classifica tra i 12 finalisti.

I MUSICANTI hanno da poco presentato il loro nuovo cd dal titolo PREFERISCO LA CANTINA e proprio con un brano “IL MORALISTA” contenuto in questo lavoro sono in gara con altri gruppi sicuramente molto agguerriti.

“Siamo già strafelici di risultare i terzi in questa classifica provvisoria su quasi 700 gruppi – affermano i ragazzi – siamo orgogliosi di rappresentare la Calabria e adesso cercheremo di metterci il cuore nella nostra prossima esibizione dal vivo per raggiungere il traguardo più ambito”.

L’appuntamento a Roma

Appuntamento il 26 Aprile dalle 21.00 al CONTESTACCIO di Roma per giocarsi il tutto per tutto e approdare sul palcoscenico di Piazza San Giovanni al fianco di J-Ax – Goran Bregovic – Noemi – Bluvertigo e tanti altri . big della musica.

L’ingresso per assistere al contest è aperto a tutti.