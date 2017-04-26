Under 18 femminile: la Lumaka Reggio è campione interregionale
La Lumaka Basket vince 68 a 57 sulla Rainbow Catania nel campionato Under 18 femminile e conquista il titolo interregionale e la qualificazione all'interzona di Siena
26 Aprile 2017 - 19:48 | di Vincenzo Comi
Dopo il tris di vittorie per le imbattute ragazze di Calabria al Trofeo delle Regioni, registriamo un nuovo ed importante traguardo per il basket in rosa della nostra regione.
La Lumaka Basket di Lucio Laganà e Katya Romeo vince 68 a 57 al PalaTracuzzi di Messina sulla Rainbow Catania nel campionato Under 18 Femminile e diventa campione interregionale.
Grandissimo lavoro del Coach “benemerito” Enzo Porchi e qualificazione per interzona a Siena dal 1 al 3 Maggio.
La squadra: Silvia Boncompagni, Noemi Nucera, Elisa Pellicanò (capitano), Rosalba Giordano, Ilenia Barbato, Roberta Dattola, Ilaria Labate, Daniela De Paula, Maria Pia Mandalari, Irene Vazzana, Ashley Eghow e Caterina Saia. Allenatore: Enzo Porchi, Aiuto All. Carlo Vetere, dirigente accompagnatore: Maurizio Barbato, Prep. Atl.: Fabio Falcomatà.
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