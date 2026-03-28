Ponte sullo Stretto, anche Unindustria Calabria alla manifestazione di Messina

Le infrastrutture rappresentano una leva essenziale per la crescita economica e la competitività del Mezzogiorno. È per questo che Unindustria Calabria ribadisce la centralità degli investimenti in opere strategiche per la Calabria e sottolinea come il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria debba essere valutato in una prospettiva concreta di sviluppo, produttività e integrazione dei mercati.

“Il Ponte sullo Stretto avrà un significativo impatto sulla logistica calabrese, trasformando la nostra regione in una vera porta d’accesso dal Sud all’Europa” – dichiara il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. “Questa connessione fisica stabile eliminerà la discontinuità territoriale, riducendo drasticamente i costi e i tempi di trasporto per merci e persone, con flussi diretti verso i mercati continentali via rete ferroviaria e autostrade. Non si tratta solo di un ponte, ma di un hub strategico che posizionerà la Calabria al centro dei corridoi logistici euro-mediterranei, favorendo export, supply chain efficienti e attrattività per investimenti produttivi”.

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Il Ponte e il Piano di Sviluppo Infrastrutturale

L’impatto economico dell’opera va letto in relazione a un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, che includa il potenziamento della rete ferroviaria ad alta capacità, della viabilità stradale e del sistema portuale calabrese: elementi indispensabili per garantire benefici concreti e duraturi per imprese e cittadini.

“Guardiamo al Ponte con pragmatismo economico” – prosegue Ferrara – “è l’opportunità per colmare il divario infrastrutturale, per dare alle imprese l’opportunità di essere competitive con le regioni del Nord Europa e generare occupazione attraverso una logistica integrata che moltiplichi le occasioni per le nostre imprese”.

Unindustria Calabria conferma quindi la propria partecipazione alla manifestazione in programma sabato 28 marzo a Messina, alle ore 16, in Piazza Unione Europea, promossa a sostegno della realizzazione del Ponte sullo Stretto e del rafforzamento delle infrastrutture nel Sud Italia.