Unioncamere Calabria, approvati all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024 e il bilancio previsionale 2025

Si è riunito lo scorso mercoledì 26 marzo il Consiglio di Unioncamere Calabria, l’Ente che associa e rappresenta le Camere di Commercio della regione e quindi il sistema degli interessi generali delle imprese, nel corso del quale è stato approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2024 predisposto dalla Giunta e su cui si è espresso con parere favorevole il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta di Consiglio guidata dal Presidente di Unioncamere Calabria Pietro Falbo, con l’assistenza del Segretario generale Erminia Giorno, ha visto tra i punti in trattazione all’ordine del giorno anche l’approvazione del bilancio previsionale 2025.

Prosegue, pertanto, l’impegno del sistema camerale regionale attraverso Unioncamere Calabria a sostegno della competitività delle imprese calabresi; in cantiere tante le progettualità avviate a partire dalla collaborazione con la Regione Calabria, Dipartimento Sviluppo Economico per la III° annualità del progetto “Sportello Consumatori” e con il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale, Trasporto Pubblico Locale e Mobilità Sostenibile ma anche la partecipazione a INTERREG GR-IT / Companies for Tomorrow (C4T), in qualità di partner, con la finalità di sostenere la capacità di conoscenza delle ICT per incoraggiare l’innovazione digitale nelle aziende.