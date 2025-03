Reggio, l’Ordine dei commercialisti presenta le opportunità della Tax Free

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria ha organizzato presso la propria sede un importante evento formativo dal titolo “Tax Free: applicazione pratica ed opportunità per le attività produttive”.

L’incontro, ha visto la prestigiosa partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Direttore Regionale dell’ADM Calabria il Antonio Di Noto, il Direttore Territoriale ADE Reggio Calabria Demetrio Sorgonà, il Dirigente Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria Matteo Deninotti ed a fare gli onori di casa il Presidente dell’Ordine Stefano Maria Poeta.

Intervenendo all’evento organizzato per approfondire i benefici in termini economici e fiscali della ‘Free Tax’, il sindaco Falcomatà ha dichiarato:

“Comune e Città Metropolitana hanno tutto l’interesse a mettere a terra le idee e le proposte che arrivano da tavoli autorevoli come questo, nati dall’incontro e dal confronto tra professionisti che rappresentano una parte importante della città, dal punto di vista delle competenze e del contributo professionale che sono in grado di offrire al percorso di crescita della città. Occasioni come queste, che studiano e decifrano gli strumenti fiscali a sostegno del comparto economico di Reggio Calabria, testimoniano un approccio positivo che tende ad offrire opportunità per le imprese, soprattutto quelle dedite al retail e all’ attività di ospitalità, ma allo stesso tempo, attraverso il suggerimento di soluzioni di shopping tax free, tende ad incoraggiare la spesa di utenti e turisti attraverso valore e convenienza dei prodotti soggetti a tax free. Un segnale inequivocabile di quanto Reggio sia pronta ad accettare le sfide economiche alle quali è chiamata”.

Il Presidente dell’Ordine reggino, Stefano Maria Poeta ha desiderato ribadire che:

“I commercialisti reggini agendo sempre con probità svolgono un ruolo cruciale nell’economia locale, offrendo consulenza fiscale, societaria, contabile e amministrativa alle imprese, aiutandole a rispettare gli obblighi normativi e a ottimizzare la gestione finanziaria. Nel contesto di Reggio Calabria, il rapporto tra commercialisti e imprese è ancora più rilevante, considerando il tessuto economico caratterizzato da piccole e medie imprese, artigiani e professionisti. Eventi come questo dedicato alla Tax Free, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, dimostrano l’impegno della categoria nel fornire aggiornamenti e strumenti utili per affrontare le sfide fiscali e burocratiche. Questa sinergia tra commercialisti e imprese è essenziale per la crescita economica del territorio, contribuendo a rendere il sistema imprenditoriale più solido e competitivo. L’obiettivo dei Commercialisti reggini è e lo sarà in futuro quello di affiancare sempre più le attività produttive del territorio, così assieme uniformarsi ai livelli che la città merita”.

Il Direttore Regionale ADM Calabria, Antonio Di Noto:

“Il convegno di oggi rappresenta un’importante occasione di confronto con i commercialisti su un tema fondamentale per lo sviluppo turistico della città. Il poderoso incremento, nell’ultimo anno, dei voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto della città, renderà la procedura del tax free uno strumento di assoluta rilevanza per incentivare e incrementare l’acquisto dei prodotti locali in quanto a determinate condizioni il turista può ottenere il rimborso dell’IVA pagata. Come Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ci impegniamo affinché la procedura elettronica di rimborso sia sempre più agevole e fruibile dai turisti presso le linee di confine aeroportuali, vigilando costantemente sulla sua corretta applicazione”.

L’evento ha rappresentato una qualificata e qualificante occasione per approfondire tematiche cruciali come la disciplina tributaria nei rapporti commerciali internazionali, il sistema “Otello 2.0” per la fatturazione elettronica e le opportunità offerte dal regime “Tax Free” per le attività produttive. Altresì, ha confermato il contributo fondamentale che i Dottori Commercialisti di Reggio Calabria offrono agli imprenditori locali. In tal senso, sono state presentate le opportunità offerte dall’adozione dello strumento “Tax Free” che può rappresentare uno strategico tool per supportare ulteriormente le attività commerciali reggine al fine di accrescere il loro potenziale economico, soprattutto nell’attuale contesto di forte afflusso turistico.

Gli interventi degli esperti hanno offerto aggiornamenti tecnici e normativi ma, hanno anche fornito risposte concrete su come sfruttare le opportunità fiscali per migliorare l’efficienza e incrementare i guadagni derivanti dal flusso di turisti che scelgono Reggio Calabria come meta per i loro viaggi.

Mauro Iemma, Dottore Commercialista dell’Ordine reggino ha presentato lo strumento della Tax Free e le opportunità offerte alle aziende reggine attraverso una panoramica sulla misura prevista dall’art. 38 quater del DPR 633/72. Ha focalizzato il proprio intervento sui margini di crescita attesi per il settore del turismo nel nostro territorio, sottolineando come la previsione normativa dopo le recenti modifiche, si adatta perfettamente al contesto economico in cui operiamo, fatto di piccoli esercizi commerciali e numerose attività artigianali e come sia fondamentale il sostegno dei professionisti a supporto degli esercenti nell’attuazione delle procedure previste.

Interventi e contributi dei relatori

A seguire gli altri qualificati interventi hanno prodotto un significativo interesse nella platea con lo speech di Demetrio Sorgonà, Direttore Ufficio Territoriale Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria che ha ribadito l’importanza di fare rete ed ha presentato la normativa di riferimento, ampliando l’argomento anche ad altre misure fiscali a sostegno del settore commerciale e turistico per poi scendere nel dettaglio delle questioni potenzialmente generatrici di contestazione da parte dell’Agenzia stessa.

Matteo Deninotti, Dirigente Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria, ha infine analizzato nel dettaglio la procedura OTELLO 2.0 soffermandosi sui passaggi più critici, per dare una visione completa degli step da completare per arrivare alla positiva conclusione della pratica di rimborso.

Il grande interesse mostrato dai partecipanti ha confermato che il regime Tax Free è uno strumento utile per il tessuto imprenditoriale reggino e consente anche ai turisti provenienti da Paesi extra-UE di ottenere il rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati in Italia. Ciò, dunque, non solo incentiva gli acquisti da parte dei visitatori stranieri, ma rappresenta anche un’opportunità unica per le attività commerciali locali di aumentare il proprio volume d’affari attraendo una clientela internazionale più ampia. Inoltre, grazie alla digitalizzazione del sistema, oggi il rimborso dell’IVA avviene in modo rapido ed efficiente attraverso la piattaforma OTELLO 2.0, gestita dall’Agenzia delle Dogane.

L’incontro si è concluso con la ferma convinzione di tutti i presenti che questo strumento metterà a disposizione dei commercianti reggini che aderiranno a questo sistema la possibilità di offrire ai clienti internazionali un servizio aggiuntivo di grande valore e la loro fidelizzazione potrà incentivare acquisti più consistenti, aumentando la competitività rispetto ad altre destinazioni di shopping europee.