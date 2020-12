Reggio, riconoscimento internazionale per i docenti del Noel: Arena, Boccotti e Failla nella  ‘World’s Top 2% Scientists List’

Tre docenti del laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL di Reggio Calabria (Felice Arena – Paolo Boccotti – Giuseppe Failla), entrano nella ‘World’s Top 2% Scientists List’ prodotta dalla prestigiosa Stanford University (Stanford, California, USA) e pubblicata il 16 ottobre 2020 sulla rivista PLOS.

Il report della Standford University

Il report, predisposto dai ricercatori della Stanford University secondo indicatori scientifici riconosciuti in ambito internazionale, ha identificato oltre 100,000 ricercatori di tutto il mondo che hanno pubblicato articoli scientifici accelerando il progresso nel proprio settore scientifico, e hanno influenzato l’attività scientifica di altri ricercatori.

I ricercatori sono stati classificati in 22 macro-aree e 176 aree scientifiche Per ciascuna delle aree scientifiche, è riportato il “top 2%”: il 2% dei migliori ricercatori al mondo nell’area scientifica.

Sono state prodotte due differenti classifiche:

La prima classifica è stata predisposta considerando l’intera carriera dei ricercatori. Nell’area scientifica “ Ingegneria Civile ” e “ Ingegneria Ambientale ” troviamo due docenti dell’Università Mediterranea, entrambi afferenti al laboratorio NOEL . Il prof. Paolo Boccotti , fondatore del laboratorio (Professore Emerito presso la Mediterranea ) e il prof. Felice Arena , Direttore del NOEL (Professore Ordinario di Costruzioni Marittime).

” e “ ” troviamo due docenti dell’Università Mediterranea, entrambi afferenti al laboratorio . Il prof. , fondatore del laboratorio (Professore Emerito presso la Mediterranea ) e il prof. , Direttore del NOEL (Professore Ordinario di Costruzioni Marittime). La seconda classifica è stata predisposta considerando l’attività scientifica nell’anno 2019. Nell’area scientifica “Ingegneria Civile” e “Ingegneria Ambientale” troviamo tre docenti dell’Università Mediterranea, tutti afferenti al laboratorio NOEL. Oltre al prof. Felice Arena (Direttore del NOEL) ed al prof. Paolo Boccotti (fondatore), in classifica anche il prof. Giuseppe Failla (Professore di Scienza delle Costruzioni).

Ai microfoni di CityNow il direttore del NOEL, professore Felice Arena:

Si tratta di un lavoro proposto dalla Stanford University, che ha portato alle selezione dei migliori ricercatori del mondo in diverse aree di ricerca. Personalmente ho scoperto di esser stato inserito in questa lista durante un collegamento telematico in una commissione di un progetto in Irlanda dove si evidenziava che nel centro internazionale, alcuni ricercatori erano stati annoverati all'interno di questa particolare lista e mi sono reso conto, con grande soddisfazione, di esserci anche io. Hanno analizzato i ricercatori di 176 aree scientifiche ed hanno selezionato solo il 2% del totale.

Un eccellente lavoro di squadra

In questo lavoro molto attento a cura dell'università americana, aldilà dei criteri scientifici hanno puntato oltre alla riconoscibilità, alla capacità dei ricercatori di accelerare il progresso del lavoro scientifico. Nella mia area di pertinenza, di ingegneria civile, ho appreso con piacere che il NOEL è ampliamente rappresentato. In una delle due classifiche hanno analizzato l'intera carriera dei docenti, il primo è Paolo Boccotti, fondatore del laboratorio e professore emerito dell'Università Mediterranea di cui io sono allievo, e ci sono anche io in questa classifica. In una seconda lista che analizza esclusivamente l'annualità relativa al 2019, insieme a me e Paolo Boccotti, c'è il professore Giuseppe Failla.

Il NOEL è un attrattore di interesse internazionale

Sono orgoglioso, i docenti di queste liste sono i migliori, è un piacere portare l'Università Mediterranea di Reggio Calabria all'interno di queste liste. E' un risultato indiretto, il fatto che il Noel sia un attrattore internazionale è un vero e proprio attrattore Giappone, India Usa Korea, Australia e quasi l'intera Europa, prestigiose università. Ci sono ingegneri dell'Università Mediterranea del mio dipartimento come il professore Francesco Carlo Morabito ed anche di altre aree, in particolare dell'area dell'informazione ovvero i professori Tommaso Isernia e Domenico Rosaci.



"Working in progress"

In questo momento abbiamo un progetto europeo importante in fase di completamento. La piattaforma "The Blue Growth Farm" è pronta, fra un mese la piattaforma sarà installata e pronta per il suo funzionamento.

Un'innovativa piattaforma multifunzionale automatizzata, caratterizzata da modularità e realizzata nel rispetto dell'ambiente, per l'installazione di impianti di acquacoltura in mare aperto nel settore dell'industria della Crescita Blu.