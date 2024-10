All’università della Calabria il convegno Analisi e riflessioni nella prevenzione del rischio sismico

“Analisi e riflessioni nella prevenzione del rischio sismico” è il titolo del convegno che si è tenuto lo scorso 15 gennaio presso l’Aula Magna del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze delle Terra dell’Università della Calabria.

La manifestazione, organizzata da SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e dall’Ordine dei Geologi della Calabria, ha ricevuto il patrocinio dell’Università della Calabria, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e della U.O.A. “Protezione Civile” Regione Calabria.

Al convegno sono intervenuti ricercatori dell’Ateneo calabrese, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e personale della Protezione Civile, i quali hanno affrontato in chiave interdisciplinare e multisettoriale, il tema del rischio simico in Italia e in Calabria, uno dei rischi naturali più severi per la popolazione, l’edificato e i settori produttivi.

Durante l’evento è stato presentato il volume sul rischio sismico, curato dalla Sigea, dal titolo “Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile” scaricabile liberamente dal sito web SIGEA.

Un confronto, quello organizzato a Rende (CS),che ha avuto la finalità di fornire lo stato dell’arte sugli studi condotti in questi anni in Italia e in Calabria rimarcando l’importanza della cultura del rischio incentrata sugli accorgimenti da adottare al fine di limitare gli effetti di un evento sismico. Un convegno che ha messo in primo piano gli studi e le ricerche per la prevenzione del rischio sismico, per formare e consolidare comunità consapevoli, contro ogni forma di rassegnazione e fatalismo.