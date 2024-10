Università Mediterranea, V Ciclo di conferenze “Il pensiero progettuale per la città”

Dopo la conferenza inaugurale della professoressa Paola di Biagi, il 27 febbraio 2019 si terrà il secondo incontro del V ciclo di conferenze dedicato al Pensiero progettuale per la città, con la presenza del prof. Gabriele Pasqui.

L’iniziativa vuole condividere le esperienze che hanno portato a significative pubblicazioni scientifiche con il mondo accademico, con gli studenti dei laboratori didattici e con i colleghi professionisti al fine di diffondere un pensiero originale rispetto alla progettazione e la gestione delle nostre città e società.

Il ciclo di conferenze è organizzato dal Lastre (Laboratorio dell’Area dello Stretto per lo Sviluppo del Territorio) del Dipartimento PAU (Patrimonio, Architettura, urbanistica) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, congiuntamente al Corso di Studi L17 Scienze dell’Architettura, al corso di studi LM4 Architettura Restauro, al Dottorato di ricerca Urban Regeneration and Safety Assestment e all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria.

La conferenza, Urbanistica oggi. Piccolo lessico critico, sarà tenuta dal prof. Gabriele Pasqui, ordinario di Urbanistica e direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, dove insegna Politiche urbane.

«Le voci di questo piccolo lessico critico sono da intendersi come una “mossa di apertura” per alimentare una discussione, paziente ma anche generosa, sulle possibilità e sui limiti del discorso e del fare urbanistica, oggi, in Italia e in Europa. Le voci diventano uno spunto per una riflessione sul senso delle forme tecniche e istituzionali dell’azione di regolazione e progettazione della città e dei territori, una riflessione volta a riconfigurare il ruolo dei saperi e delle pratiche urbanistiche in Italia e in Europa, a partire da una rivisitazione complessiva del proprio senso, dei propri strumenti tecnici, delle proprie istanze politiche e sociali».