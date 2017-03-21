Università Mediterranea e Confindustria: assistenza gratuita alle startup

l Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia DI.GI.EC. dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, mediante il proprio Laboratorio sulla creazione d’impresa ReTMES diretto dal prof. Domenico Nicolò e Confindustria Reggio Calabria, attraverso il proprio delegato, l’imprenditore Angelo Marra, da quattro anni svolge il programma denominato Sportello ImprendiReggioCalabria che assiste gratuitamente aspiranti startupper, desiderosi di tradurre in realtà la propria idea imprenditoriale, e favorisce la nascita di partnership tra questi e gli imprenditori già affermati.

Il mentoring e il networking sono dunque le parole-chiave di un programma sul quale l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e l’Associazione degli Industriali di Reggio Calabria scommettono per dare nuovo impulso all’imprenditoria giovanile.

Il prossimo ciclo del programma inizia oggi con l’apertura dei termini di presentazione delle domande. Gli interessati devono inviare domanda di partecipazione al programma entro il 27 marzo, con una sintetica descrizione dell’idea imprenditoriale, alla dott.ssa Simona Mazzaferro al seguente indirizzo: s.mazzaferro@confindustria.rc.it.

Il primo incontro con il comitato dei consulenti si terrà giorno 7 aprile.