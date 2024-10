E.U.Re.Ca. verso il plastic free: borracce in alluminio per le matricole – FOTO

L'Associazione Studentesca E.U.Re.Ca. si è mossa per contrastare il consumo di plastica all’interno dell’Ateneo

L’Associazione Studentesca E.U.Re.Ca. si è mossa per contrastare il consumo di plastica all’interno dell’Ateneo con un’iniziativa dal carattere ambientalista: in questi giorni, coincidenti con l’inizio del nuovo anno accademico, verrà consegnata alle matricole dei due Dipartimenti di Ingegneria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, una borraccia in alluminio.

Negli ultimi anni le borracce riutilizzabili sono diventate il simbolo della lotta alla plastica e all’inquinamento. Il loro utilizzo, infatti, contribuisce a ridurre notevolmente il consumo delle bottigliette usa e getta. L’obiettivo è quello di eliminare le bottigliette in PET e far sì che i ragazzi crescano con una sensibilità e responsabilità verso l’ambiente, che le generazioni precedenti hanno ricevuto in misura minore.

A tal proposito, i rappresentanti degli studenti avanzeranno una proposta alla governance d’Ateneo al fine di installare erogatori di acqua potabile, disponibili per tutti, dislocati nelle aree dell’Ateneo, sull’esempio di altre realtà universitarie italiane e soprattutto mondiali.