City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Università Mediterranea: giornata dei diritti delle persone con disabilità

02 Dicembre 2015 - 14:04 | di Federica Geria

L’evento è organizzato dal Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International, dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea

Si terrà venerdì prossimo 4 dicembre, con inizio alle ore 9, nell’aula magna “Quistelli” della cittadella universitaria  di Reggio Calabria, la “Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità 2015”.

Organizzato dal Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International, dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea, il convegno si articolerà in due sessioni: in quella mattutina verranno trattati i temi riguardanti “La disabilità come questione dei diritti umani e la convenzione di New York” e “Millennium development goals e disabilità”, mentre in quella pomeridiana le relazioni verteranno sui temi “Disabilità e prevenzione del rischio sismico ambientale e gestione delle emergenze” e “Inclusione sociale: come arrivarci in contesti diversi?”.

Al convegno, cui porteranno i saluti il prof. Pasquale Catanoso, rettore dell’università “Mediterranea” ed i presidenti dei  Kiwanis Juppiter e Kiwanis Junior Juppiter Francesco Cardile e Claudia Romeo, interverranno docenti reggini e di altri atenei del Mezzogiorno. I lavori saranno conclusi dal Luogotenente della Divisione Calabria 13 del Kiwanis Domenico Castagnella e dal Governatore del Distretto Italia – San Marino Antonio Maniscalco.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Università Mediterranea Attualità Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?