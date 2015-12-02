Università Mediterranea: giornata dei diritti delle persone con disabilità

L’evento è organizzato dal Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International, dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea

Si terrà venerdì prossimo 4 dicembre, con inizio alle ore 9, nell’aula magna “Quistelli” della cittadella universitaria di Reggio Calabria, la “Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità 2015”.

Organizzato dal Distretto Italia – San Marino del Kiwanis International, dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria e dall’Università Mediterranea, il convegno si articolerà in due sessioni: in quella mattutina verranno trattati i temi riguardanti “La disabilità come questione dei diritti umani e la convenzione di New York” e “Millennium development goals e disabilità”, mentre in quella pomeridiana le relazioni verteranno sui temi “Disabilità e prevenzione del rischio sismico ambientale e gestione delle emergenze” e “Inclusione sociale: come arrivarci in contesti diversi?”.

Al convegno, cui porteranno i saluti il prof. Pasquale Catanoso, rettore dell’università “Mediterranea” ed i presidenti dei Kiwanis Juppiter e Kiwanis Junior Juppiter Francesco Cardile e Claudia Romeo, interverranno docenti reggini e di altri atenei del Mezzogiorno. I lavori saranno conclusi dal Luogotenente della Divisione Calabria 13 del Kiwanis Domenico Castagnella e dal Governatore del Distretto Italia – San Marino Antonio Maniscalco.