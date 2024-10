Università Mediterranea, al via patto di corresponsabilità educativa con il territorio

Nuova importante iniziativa in campo educativo e sociale viene promossa dalla Rete Alleanze Educative Reggio Calabria.

Il workshop, che si terrà lunedì 18 febbraio dalle ore 15.00 presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea, è nato dalla sinergia tra Associazioni – Scuole – Istituzioni della Rete AE e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

L’idea è quella di partire dalla formazione per rispondere al dilagante disagio presente tra i ragazzi del nostro territorio. L’incontro formativo sarà guidato dal prof. Giuseppe Spadafora, professore ordinario di Pedagogia Interculturale, Didattica delle competenze e Didattica dell’inclusione dell’Università della Calabria.

Sarà presente, inoltre, il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea prof. Marcello Zimbone. Alla rete Alleanze Educative aderiscono Istituti Scolastici, Istituzioni e Associazioni del territorio di Reggio Calabria.

Più di cinquanta organismi che da oltre un anno fanno rete per promuovere e valorizzare, insieme, percorsi educativi, sociali e di cittadinanza.

Le diverse agenzie educative (famiglie, scuola, associazioni, enti…) possono integrarsi a vicenda per costruire insieme percorsi educativi che favoriscano un’armonica maturazione della persona e della comunità. Il nostro obiettivo è quello di offrire un contributo per lo sviluppo di un progetto formativo strutturato, in grado di rispondere alle esigenze e alle sfide che la nostra “società liquida e frammentata” pone al mondo dell’educazione.

Il percorso formativo è aperto agli insegnanti, educatori, associazioni, enti e agenzie educative di Reggio Calabria. La partecipazione è gratuita. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Info: alleanzeeducative@gmail.com

*Aula Magna “Quistelli”Università Mediterranea – Via Tremulini Reggio Calabria