Università Mediterranea: il DIIES presenta l’offerta formativa 2026-27

Due lauree triennali, due lauree magistrali e un dottorato di ricerca per formare i professionisti dell’innovazione: intelligenza artificiale, cybersecurity, elettronica, biomedica, telecomunicazioni, sistemi wireless, applicazioni aerospaziali e smart cities al centro dell’offerta formativa del DIIES.

Dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, dalle telecomunicazioni ai sistemi elettronici e biomedicali, dalle smart cities ed i trasporti intelligenti all’aerospazio: il futuro dell’ingegneria si studia all’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Per l’Anno Accademico 2026/2027 il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES), riconosciuto quale Dipartimento di Eccellenza dal Ministero dell’Università e della Ricerca, presenta un’offerta formativa moderna e orientata alle tecnologie che stanno cambiando il mondo.

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Biomedica (L-8R) forma professionisti capaci di progettare le tecnologie che stanno rivoluzionando l’industria e la sanità. Accanto a una solida preparazione nelle discipline di base, il percorso offre due indirizzi specialistici: Elettronica, dedicato a sistemi embedded, sensori intelligenti, controllo digitale, robotica, aerospazio, automotive e Industria 4.0, e Biomedica, orientato alle tecnologie per la salute, con approfondimenti su dispositivi indossabili, imaging medico, protesi intelligenti, riabilitazione, telemedicina e medicina personalizzata.

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni (L-8R) prepara invece i professionisti della trasformazione digitale attraverso tre percorsi: Wireless & Sensing, dedicato alle reti radiomobili e al sensing elettromagnetico; Internet & Cybersecurity, focalizzato su programmazione, reti di telecomunicazioni e sicurezza informatica; Smart Cities, pensato per progettare le infrastrutture digitali e le città intelligenti del futuro. Il percorso integra, inoltre, competenze avanzate in intelligenza artificiale, reti neurali, e sistemi di trasporto intelligenti.

L’offerta prosegue con due lauree magistrali, recentemente rinnovate nei percorsi formativi offerti, che consentono agli studenti di completare il proprio percorso di formazione, acquisendo competenze in settori tecnologici strategici e in rapida espansione.

La Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica e Biomedica (LM-29), recentemente rinnovata, offre quattro percorsi specialistici: Elettronica, Biomedica, Automazione e Telemedicina.

La Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e Sistemi per le Telecomunicazioni (LM-27) affianca all’ormai collaudato percorso Reti ed Applicazioni il più recente percorso Sistemi Wireless per Spazio e Difesa ed un percorso su Intelligent Transportation Systems.

Il Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione mira a formare altamente qualificati, fornendo loro strumenti avanzati di analisi, modellazione e progettazione e favorendo lo sviluppo della capacità di affrontare in modo autonomo problemi complessi, sia nell’ambito della ricerca accademica che in contesti ad alta innovazione a livello nazionale e internazionale. Tali obiettivi sono perseguiti tramite un Collegio dei Docenti integrato da qualificate competenze internazionali e di Enti di Ricerca, con oltre il 50% dei componenti nella Stanford List Top 2% Research Scientist. In questa prestigiosa top list sono presenti i ricercatori più influenti al mondo nei loro rispettivi settori di ricerca.

Il percorso formativo consente di acquisire competenze su un ampio spettro di tematiche di frontiera, tra cui cybersecurity, reti e sistemi di telecomunicazioni, elettronica, campi elettromagnetici, sistemi automatici di misura, robotica, intelligenza artificiale, con applicazioni innovative negli ambiti biomedico, difesa, trasporti, energia, industria 4.0.

Uno dei punti di forza dell’offerta formativa del Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria è il forte legame con il mondo produttivo. Accanto a una solida preparazione nelle discipline di base, fin dal percorso triennale, gli studenti svolgono attività laboratoriali e sperimentali, progetti applicativi, acquisendo competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. I Corsi di Laurea Magistrale offrono inoltre l’opportunità di svolgere tirocini e attività di tesi presso aziende ed enti che operano sia a livello locale che nazionale.

Completa l’offerta del Dipartimento il Corso di Laurea Interateneo in Infermieristica (L-STN/1), congiunto con l’Università di Catanzaro dedicato alla formazione di professionisti altamente qualificati per il settore sanitario.

La qualità dell’offerta di Ingegneria DIIES della Mediterranea trova conferma anche nei più recenti dati AlmaLaurea, che evidenziano come i corsi dell’area dell’Ingegneria dell’Informazione e le lauree sanitarie siano tra i pochi percorsi triennali in grado di garantire elevati livelli di occupabilità e un rapido inserimento nel mondo del lavoro.

Innovazione, ricerca, laboratori, internazionalizzazione e stretto rapporto con le imprese fanno del DIIES un luogo dove si formano gli ingegneri chiamati a progettare le tecnologie del futuro.

Conclude il Direttore, Prof. Claudio De Capua:

“Il nostro Dipartimento, riconosciuto come Dipartimento di Eccellenza dal Ministero, si conferma un punto di riferimento assoluto a livello internazionale. Ai nostri giovani vogliamo lanciare un messaggio chiaro: all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria si può studiare e ci si può specializzare ai più alti livelli globali, lavorando sulle tecnologie che stanno cambiando il pianeta. I nostri corsi di laurea combinano una rigorosa preparazione scientifica con laboratori all’avanguardia per formare i veri protagonisti dell’innovazione digitale, dell’intelligenza artificiale e della transizione energetica“.

Per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa del Dipartimento DIIES per l’Anno Accademico 2026/2027 è possibile consultare il sito dell’Università Mediterranea.