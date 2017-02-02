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Mediterranea: riapertura termini di iscrizione

Riaperti in via straordinaria i termini di iscrizione ai corsi dell'Università Mediterranea per l'anno accademico 2016-2017: scadenza martedì 28 febbraio

02 Febbraio 2017 - 11:20 | di Vincenzo Comi

Facoltà di Architettura (UNIRC) dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

E’ disposta, in via straordinaria, la riapertura dei termini di iscrizione ai corsi di studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in offerta e ad esaurimento, per l’anno accademico 2016-2017.

Per immatricolarsi al primo anno è necessaria l’autorizzazione preventiva e completare le procedure on line entro martedì 28 febbraio. Stessa scadenza per l’iscrizione agli anni successivi.

Per informazioni su procedure, pagamenti e scadenze consultare il sito web di Ateneo alla pagina dedicata: o scrivere a info.studenti@unirc.it

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