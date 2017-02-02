Mediterranea: riapertura termini di iscrizione
Riaperti in via straordinaria i termini di iscrizione ai corsi dell'Università Mediterranea per l'anno accademico 2016-2017: scadenza martedì 28 febbraio
02 Febbraio 2017 - 11:20 | di Vincenzo Comi
E’ disposta, in via straordinaria, la riapertura dei termini di iscrizione ai corsi di studio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in offerta e ad esaurimento, per l’anno accademico 2016-2017.
Per immatricolarsi al primo anno è necessaria l’autorizzazione preventiva e completare le procedure on line entro martedì 28 febbraio. Stessa scadenza per l’iscrizione agli anni successivi.
Per informazioni su procedure, pagamenti e scadenze consultare il sito web di Ateneo alla pagina dedicata: o scrivere a info.studenti@unirc.it
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