Uno scrigno sul mare. La Feluca, tappa obbligata lungo la Costa Viola

Per chi vuole apprezzare il gusto dell’autentica cucina calabrese il ristorante ‘La Feluca‘ rappresenta una tappa obbligata.

La Feluca si trova esattamente nel cuore della splendida cittadina di Bagnara Calabra, perla della Costa Viola.

Aperto tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, La Feluca gode di un menù a km zero che predilige la tradizione culinaria della Calabria e di Bagnara, senza alcuna rivisitazione.

I menù del ristorante variano continuamente in base alla stagionalità dei prodotti, per offrire materie prime sempre fresche, provenienti esclusivamente dalla nostra amata Calabria. Tutto ciò senza mai tralasciare le esigenze della clientela. Lo staff de ‘La Feluca’ propone infatti agli avventori anche menù personalizzati, creati in base a particolari gusti e intolleranze. Menù gluten free, vegetariani e/o vegani accompagnano le tradizionali scelte di reggini e turisti.

Tra le proposte del ristorante vi sono: l’imperdibile degustazione ‘La Feluca’ mix di 10 assaggi caldi e freddi di pesce fresco, degustazioni di formaggi calabresi accompagnati da marmellate biologiche, misto di crudità e pesce marinato, involtini di pesce sciabola, gambero rosso marinato agli agrumi. E ancora alalunga marinata al bergamotto, grigliata di pesce fresco, paccheri con la ricciola, melanzane, pomodorini e basilico fresco e il prelibato pescespada alla ‘Bagnarota’. Un vero e proprio tripudio di sapori.

“Portiamo in tavola e nei piatti la storia di questa terra. Ogni pietanza è un racconto sapientemente narrato dal personale”.

La bellissima location del ristorante, una sala con vista mare e vista interna sul corso principale del paese, garantisce momenti di puro relax tra tramonti mozzafiato e cibo genuino.

A tutto ciò si aggiunge la proposta di un buon calice di vino. La cantina della struttura conta etichette rigorosamente calabresi e, per finire, dessert tutti artigianali.

La cosa bella è, che una volta terminata la vostra esperienza culinaria a La Feluca, avrete la possibilità di acquistare tutto ciò che avete gustato all’ingresso della struttura. Dal riso carnaroli di Sibari, all’olio biologico, passando per la pasta artigianale, l’olio al bergamotto e tantissimi altri prodotti tipici.

Con i suoi ottanta posti a sedere è la cornice ideale per indimenticabili serate estive o per festeggiare gli eventi più speciali come comunioni, battesimi, cresime, cene di lavoro, feste di compleanno, incontri di ogni genere, il tutto in un’atmosfera intima e raffinata. Lo staff altamente qualificato contribuirà a rendere l’evento indimenticabile.

Ristorante La Feluca….diversi nel gusto, unici in prospettiva!