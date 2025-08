Reggio, uomo sale sulle spalle di Atena e si denuda: attimi di sconcerto all’Arena

Un episodio bizzarro quanto inquietante ha scosso la serata di ieri a Reggio Calabria, coinvolgendo la statua di Atena Promachos, simbolo di grande valore per la città. Un uomo, in un gesto pericoloso e provocatorio, è salito sulle spalle della statua, situata all’Arena dello Stretto Ciccio Franco.

Il comportamento dell’individuo ha suscitato forti preoccupazioni, sia per la sua sicurezza che per il rischio di danni alla statua, che rappresenta uno dei simboli della città. Durante l’episodio, l’uomo ha deciso anche di denudarsi, suscitando ulteriore sconcerto tra i passanti.

L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di riportare l’uomo a terra senza che si verificassero conseguenze gravi per la sua incolumità. Tuttavia, alcuni passanti, preoccupati per l’accaduto, avevano già cercato di far ragionare l’individuo e convincerlo a scendere dalla statua, ma senza successo.

La statua di Atena Promachos, emblema di valore storico e simbolo di identità per i reggini, ha rischiato seri danni. Da capire, adesso, l’entità delle “ferite” riportate dalla statua.