UrbanPost elenca le 7 spiagge più belle della Calabria tirrenica
Scilla, Tonnara di Palmi, Capo Vaticano, Pizzo Calabro, Tropea, Scalea e Diamante: la classifica della rubrica Viaggi di Urban Post
10 Agosto 2016 - 12:14 | di Redazione
Dopo aver proposto, nella scorsa settimana, le 7 spiagge più belle della Calabria Jonica(Soverato,Catanzaro Lido,Roseto Capo Spulico, Caminia, Copanello, Le Castella e Sellia Marina) la rubrica Viaggi di Urban Post torna a stilare un’altra classifica: quella delle 7 spiagge più belle della Calabria, nell’altro versante, quello tirrenico.
Per Urban Post le spiagge più belle della Calabria tirrenica sono:
- Scilla
- Tonnara di Palmi
- Capo Vaticano
- Pizzo Calabro
- Tropea
- Scalea
- Diamante
E voi, quale località avreste aggiunto?
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