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UrbanPost elenca le 7 spiagge più belle della Calabria tirrenica

Scilla, Tonnara di Palmi, Capo Vaticano, Pizzo Calabro, Tropea, Scalea e Diamante: la classifica della rubrica Viaggi di Urban Post

10 Agosto 2016 - 12:14 | di Redazione

Spiaggia di Tropea, tra le dieci più belle d'Italia secondo TripAdvisor

Dopo aver proposto, nella scorsa settimana, le 7 spiagge più belle della Calabria Jonica(Soverato,Catanzaro Lido,Roseto Capo Spulico, Caminia,  Copanello,  Le Castella e Sellia Marina) la rubrica Viaggi di Urban Post torna a stilare un’altra classifica: quella delle 7 spiagge più belle della Calabria, nell’altro versante, quello tirrenico.

Per Urban Post le spiagge più belle della Calabria tirrenica sono:

  • Scilla
  • Tonnara di Palmi
  • Capo Vaticano
  • Pizzo Calabro
  • Tropea
  • Scalea
  • Diamante

E voi, quale località avreste aggiunto?

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