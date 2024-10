“Vacanze Ja Sutta”, il corto girato in Calabria sbarca a Las Vegas

Dopo la vittoria al Festival “The Cutting Room” di New York nella categoria “miglior corto internazionale”, “Vacanza Ja Sutta”, il corto girato in Calabria da Rocky Alvarez, al secolo Rocco Alvaro, e distribuito da www.teatrabili.it di Rozzano (MI), sbarca nuovamente degli Stati Uniti accedendo alla selezione del Venus Italian International Film Festival.

Attraverso l’Associazione “I Teatrabili”, Alvarez incrocia per la seconda volta il registra Fabrizio Maddalena, dopo l’esperienza condivisa ai David di Donatello con il corto “Il marito di Bianca”. Anche il regista rozzanese, co-fondatore del gruppo, del quale anche Rocky fa parte dal 2010, parteciperà attraverso il suo corto al Festival statunitense.

I due scrivono sceneggiature assieme da quasi dieci anni ed hanno già realizzato varie pellicole indipendenti. Maddalena, di qualche anno più grande, ha giocato il ruolo di vero e proprio mentore dell’amico attore, e poi regista, Alvarez, dandogli la giusta spinta, in questi anni, anche attraverso l’aiuto nella scrittura, che vedeva coinvolta inizialmente anche la verve creativa di Genny Meola, nel montaggio e infine alla partecipazione del corto ai festival.

Alvarez, di contro, ricambia il favore, firmando la sceneggiatura del “Marito di Bianca” ed organizzandone il set.

La prolifica coppia di amici-registi ha, inoltre, appena firmato una nuova sceneggiatura, stavolta di un lungometraggio dal titolo “Aspromonte bbq, pe’munti“, per il quale Alvarez è pronto a far partire una campagna di crowfunding per tornare a girare in Calabria, sua terra d’origine. Anche Maddalena è impegnato in nuove produzioni indipendenti.

Oltre all’attività cinematografica, i due conducono un programma di cinema in una nota webradio, ogni venerdì sera.

Per i due amici sarà stimolante e divertente sfidarsi a Las Vegas, in Nevada, al Venus Festival. L’evento è organizzato da Alex Guarino e Kathrina Miccio, già direttrice del Cutting Room. Entrambi hanno fortemente voluto le pellicole degli amici registi Rozzanesi, sebbene la sfida li vedrà in due sezioni differenti.

CAST DI VACANZE JA SUTTA

Attori: Paola Lavini, Peppe Fumo, Paolo Turrà, Salvatore Di Natale, Nino Sgrò, Didì Alvarez

Dop: Francesco De Fazio.

CAST “MARITO DI BIANCA”

Attori: Simona Tassone, Marco Mainini, Massimo Viafora

Dop: Jo Verdicchio.