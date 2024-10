Meno uno al vaccine Day: prime 30 somministrazioni al GOM

Il countdown è iniziato. Domani, domenica 27 dicembre, al via le prime somministrazioni del vaccino Covid anche a Reggio Calabria

Il giorno tanto atteso è quasi arrivato. Dopo un anno da incubo, dovuto alla pandemia, la popolazione sembra, finalmente, vedere la luce in fondo al tunnel: il vaccino anti-Covid. Per l’Italia il suo nome è Pfizer-Biontech e la data simbolo è quella di domani, domenica 27 dicembre.

Mancano quindi solo 24 ore alla somministrazione del primo vaccino in Italia.

Arcuri sui tempi della distribuzione

Sui tempi necessari per eseguire tutte le 9.750 dosi di vaccino che arriveranno per il vaccine day, il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri in conferenza stampa ha detto:

“Non so se tutte le regioni riusciranno a fare tutti i vaccini entro il 27 ma so che il vaccino Pfizer può essere conservato per 4 giorni, quindi entro il 30 dicembre le dosi dovranno essere state tutte utilizzate. Penso comunque che questo accadrà prima”. Inoltre, “la Pfizer ha assicurato che nella settimana che inizia il 28 dicembre arriveranno altre 450mila dosi, che verranno portate nei 300 punti di somministrazione”.

Leggi anche

Vaccinazioni al GOM

Domenica 27 dicembre anche al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria verranno somministrate le prime trenta dosi di vaccino. Toccherà prima agli operatori sanitari della Torre Covid, medici, infermieri e OSS che sono quelli a più alto rischio di contagio. Quella di domani, però, sarà solo una giornata simbolica. La vaccinazione ordinaria partirà, a tutti gli effetti da lunedì 28.