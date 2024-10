Vaccinazioni a Reggio, Falcomatà interroga l’Asp: ‘A quando il servizio su prenotazione?’

«Molti cittadini hanno scritto per informarmi sul modo in cui, in questo momento, viene effettuato il Servizio di vaccinazione dell’Asp. Un elenco di nomi scritti a penna su un foglio appeso all’ingresso del Dipartimento Prevenzione. L’accesso consentito soltanto ai primi quaranta. E gli altri, in fila, chiamati ad avere la forza di sobbarcarsi una nuova levataccia per il giorno dopo o, forse, per quello dopo ancora. La situazione, gestita fra mille difficoltà, rischia di creare, in una fase delicata, assembramenti mettendo, per giunta, a dura prova la pazienza dei genitori e la salute dei loro figli».