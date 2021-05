Vaccini Covid, in Calabria raggiunto il milione di somministrazioni

La Calabria ha raggiunto, e superato, il traguardo del milione di somministrazioni di vaccini anti-Covid. A dare la notizia, nella giornata di ieri, è stato il Presidente facente funzioni.

Spirlì: "Sconfiggiamo insieme la pandemia"

"Questa è la Calabria che ci piace! 1.000.000 di somministrazioni effettuate! Sconfiggiamo insieme questa terribile pandemia".

Lo ha scritto, in un post su Facebook, il Presidente della Regione Calabria, annunciando la lieta notizia. Spirlì non ha risparmiato la soddisfazione per l'andamento della campagna vaccinale che, nelle ultime settimane, ha subito decisamente una svolta rispetto ai mesi precedenti.

Sono passati solamente pochi giorni dall'annuncio del raggiungimento delle 900 mila somministrazioni. La Calabria, dunque, è riuscita grazie all'instancabile lavori di medici e volontari ad inoculare le 100 mila dosi restanti in una manciata di giorni.

1 milione di somministrazioni in Calabria

La Calabria, adesso, sembra viaggiare, finalmente, di pari passo con le altre regioni.

I dati, aggiornati alla giornata di ieri venerdì 28 maggio, riportano la seguente situazione: