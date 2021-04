Vaccini a Reggio Calabria: 90 mila le somministrazioni sinora, a settembre campagna terminata?

Il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP ai microfoni di CityNow fa il bilancio. "Siamo soddisfatti. Non rifiutate Astrazeneca"

Il primo quadrimestre di vaccinazioni a Reggio Calabria è oramai alle spalle, è tempo di bilanci. Quando sarà completata la campagna vaccinale? Quante le somministrazioni effettuate sinora? Ai microfoni di CityNow fa il punto della situazione Sandro Giuffrida, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria.

"Ci riteniamo soddisfatti del percorso intrapreso sino a oggi. Abbiamo somministrato in tutto il territorio metropolitano oltre 90 mila dosi, la media giornaliera è di circa 2300 dosi al giorno. Abbiamo una percentuale vicina al 100% di dosi utilizzate di vaccini Pfizer e Moderna rispetto a quelli disponibili", sottolinea Giuffrida.

Diverso è il discorso per quanto riguarda il tanto discusso Astrazeneca.

"I cittadini hanno qualche timore a farsi vaccinare con Astrazeneca. E' un peccato, si tratta di un vaccino sicuro come gli altri e che velocizzerebbe la campagna vaccinale", spiega Giuffrida.

Circa 65 mila (sul totale di 90 mila) le prime dosi somministrate, 25 mila le seconde dosi. Superato il 50% di persone over 80 vaccinate, ancora bassa la percentuale invece degli over 70. L'intenzione è quella di accelerare con il completamento di queste fasce d'età, così da partire il prima possibile con gli over 60.

Quando potrà uscire Reggio Calabria dal tunnel della pandemia? Il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASP indica una possibile data.