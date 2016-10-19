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Val Gallico- Basketball Lamezia: modalità di ingresso

Biglietto da 2 euro, gratis per i soci sostenitori e per gli Under 15: i punti vendita dove ritirare ticket e tessere

19 Ottobre 2016 - 15:41 | di Vincenzo Comi

Val Gallico Pallacanestro, ticket d'ingresso per le partite al Palalumaka

L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro comunica che, a partire dal match di Sabato 22 Ottobre, previsto presso il Palalumaka alle ore 20:00 contro Basketball Lamezia, l’ingresso sarà regolamentato tramite l’emissione di un ticket partita del valore di 2€.

Saranno esenti dal ticket i possessori della tessera socio sostenitore e tutti i ragazzi e le ragazze Under 15. Oltre i biglietti, ricordiamo che sarà possibile acquistare la Tessera socio sostenitore  per la stagione 2016/17 al costo di 10 euro, che, oltre a garantire l’ingresso a tutte le partite casalinghe del Val Gallico( eventuale post season compresa), consentirà ai nostri soci di usufruire di offerte speciali  da parte dei nostri sponsor e partner ed avere in regalo un fantastico gadget firmato Val Gallico. I biglietti e le tessere potranno essere ritirati nei seguenti punti vendita:

PALALUMAKA
Giovedi 17.30-20:00
Venerdi 17:30- 20:00
Sabato dalle ore 19 ( fino ad esaurimento ticket)

CENTRO WELLNESS PALESTRE (Via XXI Agosto  8a, Reggio Calabria )
A partire da Giovedi pomeriggio alle ore 16 durante gli orari di apertura.

SYMPHONY CITY MUSIC SCHOOL ( Via Emilio Cuzzocrea,42 )
Da Giovedi pomeriggio alle ore 16  durante gli orari di apertura.

Sarà possibile acquistare i ticket il giorno della partita a partire dalle ore 19:00, solo in caso di rimanenza ticket dalla vendita settimanale presso i nostri punti vendita.

I giornalisti che vorranno essere presenti all’incontro dovranno fare richiesta all’indirizzo mail asdvalgallico@libero.it comunicando numero di tessera personale e l’organo di stampa.

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