Val Gallico e Gaetano Romeo ancora insieme
Seconda stagione con la canotta bianco azzurra per il playmaker classe 1996, tra i talenti più promettenti del territorio reggino
23 Agosto 2016 - 16:19 | di Redazione
Il Val Gallico comunica con soddisfazione di aver siglato l’accordo di rinnovo per la stagione 2016-2017 dell’atleta Gaetano Romeo.
Per il playmaker, classe 1996, sarà la seconda stagione con la canotta bianco azzurra.
Le parole del GM Tripodi: “Ringrazio Gaetano per aver rinnovato l’impegno con la nostra societa, ho grandi aspettative per quanto rigurarda l’apporto che darà al nostro team e grande fiducia nella sue capacità. Ancora una volta il Val Gallico Basket si aggiudica uno dei talenti più promettenti del territorio reggino, portando avanti il progetto incentrato sui giovani”.
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