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Val Gallico: in arrivo 27 ragazzi dalla Lumaka!

Il Val Gallico Pallacanestro acquisisce i cartellini di 27 giovani atleti nati tra il 1996 e il 2000, provenienti dalla Lumaka Basket Reggio Calabria

25 Agosto 2016 - 13:14 | di Vincenzo Comi

I giovani atleti della Lumaka Basket Reggio Calabria passati al Val Gallico Pallacanestro

L’ A.s.d. Val Gallico pallacanestro comunica di aver acquisito i cartellini di 27 giovani atleti, tutti nati tra il 96 e il 2000 provenienti dalla Lumaka Basket R.C. Molti di questi ragazzi hanno gia indossato la maglia bianco-azzurra nella passata stagione ottenendo risultati di crescita straordinari guidati da coach Gebbia.

Continua nel migliore dei modi il progetto incentrato sui giovani del Val Gallico di coach Polimeni, che adesso potrà contare su un folto vivaio che parteciperà anche ai campionati giovanili U20 e U18. Il Gm Tripodi commenta con soddisfazione l’operazione: ” Innanzitutto ringrazio tutta la Lumaka Basket e la famiglia Laganà, so quanto sia stato difficile per loro fare un operazione del genere visto il legame che questi ragazzi hanno con la società e la famiglia.

La soddisfazione da parte nostra ovviamente è massima, abbiamo fatto un operazione guardando al futuro e che ci permette di fare un progetto con questi ragazzi a medio-lungo termine. Gli atleti, tutti nati tra il 96 e il 2000 sono tra i talenti reggini più interessanti per la loro età, e costituiranno la base e le fondamenta del nostro team per i prossimi anni.

Dopo solo due anni di esistenza per la nostra società, poter contare su un cosi vasto numero di giovani ci rende orgogliosi e ci fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta per costruire qualcosa di davvero importante. Benvenuti ragazzi e in bocca al lupo.”

Ecco la lista dei giocatori:

  • Daniele Sergi                         1996
  • Andrea Monaca                     1996
  • Francesco Sant’Ambrogio     1997
  • Giuseppe Trovato                  1997
  • Mirko Geria                            1997
  • Francesco Genovese             1997
  • Daniele Scerra                       1997
  • Domenico Vazzana                1998
  • Claudio Neri                           1998
  • Filippo Messineo                    1998
  • Gabriele Polimeni                   1998
  • Michele Polimeni                    1998
  • Claudio Raffone                     1998
  • Vincenzo Vadalà                    1998
  • Pietro Ferrara                        1998
  • Gaetano Muscatello               1998
  • Matteo Savio                          1999
  • Luca Cristarella                      1999
  • Giovanni Mandatari                1999
  • Andrea Ripepi                         2000
  • Pietro Lombardo                     2000
  • Andrea Palamara                   2000
  • Alessio Cristiano                    2000
  • Giuseppe Scopelliti                2000
  • Alessandro Crucitti                2000
  • Christian Azzara                    2000
  • Erick Fiorillo                          2000

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