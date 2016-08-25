Val Gallico: in arrivo 27 ragazzi dalla Lumaka!
Il Val Gallico Pallacanestro acquisisce i cartellini di 27 giovani atleti nati tra il 1996 e il 2000, provenienti dalla Lumaka Basket Reggio Calabria
25 Agosto 2016 - 13:14 | di Vincenzo Comi
L’ A.s.d. Val Gallico pallacanestro comunica di aver acquisito i cartellini di 27 giovani atleti, tutti nati tra il 96 e il 2000 provenienti dalla Lumaka Basket R.C. Molti di questi ragazzi hanno gia indossato la maglia bianco-azzurra nella passata stagione ottenendo risultati di crescita straordinari guidati da coach Gebbia.
Continua nel migliore dei modi il progetto incentrato sui giovani del Val Gallico di coach Polimeni, che adesso potrà contare su un folto vivaio che parteciperà anche ai campionati giovanili U20 e U18. Il Gm Tripodi commenta con soddisfazione l’operazione: ” Innanzitutto ringrazio tutta la Lumaka Basket e la famiglia Laganà, so quanto sia stato difficile per loro fare un operazione del genere visto il legame che questi ragazzi hanno con la società e la famiglia.
La soddisfazione da parte nostra ovviamente è massima, abbiamo fatto un operazione guardando al futuro e che ci permette di fare un progetto con questi ragazzi a medio-lungo termine. Gli atleti, tutti nati tra il 96 e il 2000 sono tra i talenti reggini più interessanti per la loro età, e costituiranno la base e le fondamenta del nostro team per i prossimi anni.
Dopo solo due anni di esistenza per la nostra società, poter contare su un cosi vasto numero di giovani ci rende orgogliosi e ci fa capire che stiamo percorrendo la strada giusta per costruire qualcosa di davvero importante. Benvenuti ragazzi e in bocca al lupo.”
Ecco la lista dei giocatori:
- Daniele Sergi 1996
- Andrea Monaca 1996
- Francesco Sant’Ambrogio 1997
- Giuseppe Trovato 1997
- Mirko Geria 1997
- Francesco Genovese 1997
- Daniele Scerra 1997
- Domenico Vazzana 1998
- Claudio Neri 1998
- Filippo Messineo 1998
- Gabriele Polimeni 1998
- Michele Polimeni 1998
- Claudio Raffone 1998
- Vincenzo Vadalà 1998
- Pietro Ferrara 1998
- Gaetano Muscatello 1998
- Matteo Savio 1999
- Luca Cristarella 1999
- Giovanni Mandatari 1999
- Andrea Ripepi 2000
- Pietro Lombardo 2000
- Andrea Palamara 2000
- Alessio Cristiano 2000
- Giuseppe Scopelliti 2000
- Alessandro Crucitti 2000
- Christian Azzara 2000
- Erick Fiorillo 2000
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