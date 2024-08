Varia di Palmi, Mattiani: 'Anche quest’anno dalla Regione un contributo di 70mila €”

“Anche quest’anno la Regione Calabria ha dimostrato grande sensibilità ed ha deciso di riconoscere ed assegnare alla Festa della Varia di Palmi un corposo contributo pari ad € 70mila. A questo vanno aggiunti i corposi investimenti e il grande lavoro di Calabria Film Commission per la Varia. Infatti, sono oramai continue le iniziative di promozione del nostro Patrimonio sulle principali reti televisive italiane. Da ultimo, nei giorni scorsi sulle reti Rai uno spazio importante è stato dedicato proprio a Palmi e alla Festa della Varia. Un lavoro quello di tutela, promozione e salvaguardia avviato con la Legge Regionale da me proposta che ha riconosciuto la Festa della Varia di Palmi, già Patrimonio Immateriale dell’Umanità, quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale e che non conosce sosta.”

E’ evidente la soddisfazione del Consigliere Mattiani che per come da lui stesso ricordato è il promotore della legge regionale approvata nell’Agosto del 2023:

“Anche per la passata edizione, la Regione Calabria, in tempi celerissimi rispetto alla data di approvazione della Legge Regionale, aveva riconosciuto al Comune di Palmi un contributo di € 70mila. Quest’anno siamo riusciti ad anticipare i tempi, sebbene l’ultima rendicontazione delle somme 2023 sia stata trasmessa dall’Ente comunale palmese soltanto pochi giorni addietro e questo ha rallentato il lavoro degli uffici regionali per l’edizione 2024. Ciononostante, in attesa di ricevere l’ultima documentazione, la Regione ha continuato a lavorare per cercare di essere quanto più tempestiva possibile. E il contributo riconosciuto ne è la dimostrazione”.

Adesso la parola passerà al Comitato Scientifico che sarà chiamato a compiere le valutazioni cui alla Legge Regionale:

“Mi piace ricordare che quest’anno abbiamo già dato attuazione ad ulteriori disposizioni contemplate dalla Legge Regionale,

la cui ratio è quella di garantire tutela e salvaguardia ad un Patrimonio Immateriale dell’Umanità e, per tale ragione, all’art. 4 è prevista la costituzione del Comitato Scientifico proprio per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Festa della Varia di Palmi. Il Presidente del Consiglio Regionale ha provveduto alla nomina dei suoi membri che, va sottolineato, agiscono in maniera totalmente gratuita, ed è composto da Gina Aquino, Dirigente della Regione Calabria del Settore “Promozione della Calabria e dei suoi Asset Strategici – Spettacolo e Grandi Eventi – Marketing Territoriale”, Fabio Scavo, Funzionario del settore 2 “Cultura Attività Culturali Biblioteche Musei Teatri AFAM” della Regione Calabria, dal Prof. Giovanni Carbone, da Maria Fedele, Assessore alla Cultura del Comune di Taurianova e dall’Avv. Anna Pizzimenti. Rientra tra i compiti del Comitato Scientifico quello della valutazione dei progetti di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale rappresentato dalla Festa della Varia proposti dal Comune di Palmi e della loro rispondenza ai principi della Convenzione Unesco del 2003 e alle sue direttive operative. Il Comitato Scientifico si è già riunito e, nel prendere visione dell’istanza comunale e dei suoi allegati (quadro economico che prevede una spesa pari ad € 844.500,00 e un ulteriore progetto che prevede un impegno finanziario pari ad € 40.000,00), data la sua genericità, con comunicazione del 26.07.2024, ha ritenuto opportuno sollecitare il Comune di Palmi a voler integrare la domanda con una relazione illustrativa che potesse fornire indicazioni dettagliate sulla tipologia delle iniziative programmate, sia propedeutiche che contingenti alla manifestazione, evidenziandone e specificandone la correlazione culturale e di promozione turistica con la Festa della Varia. Su quest’ultimo aspetto, non avendo ad oggi il Comune di Palmi ottemperato alla richiesta, pur essendo ancora nei termini, mi sento di dover invitare l’Ente a fare in fretta, al fine di non dover incorrere nella esclusione delle iniziative proposte, per come previsto dalla norma in caso di omissioni di questo tipo”.