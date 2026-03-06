Varia di Palmi, il presidente della Fondazione: ‘Al lavoro per il risanamento, serve l’ultimo sforzo’

Leonardo Rao rassicura i cittadini sulla Varia di Palmi: "Nulla è stato sottovalutato e molto è stato fatto, sempre con dedizione, correttezza e determinazione"

La Fondazione Varia di Palmi e il suo presidente, Leonardo Rao, ritengono doveroso rassicurare la città e tutti gli innamorati della nostra festa più bella e rappresentativa rispetto al delicato momento che la Fondazione sta attraversando dopo i recenti accadimenti. Oggi più che mai la Varia ha bisogno di tornare a essere ciò che per ogni palmese rappresenta: un simbolo di unione, identità e orgoglio condiviso.

Dopo due anni di lavoro instancabile, la Fondazione continua ad impegnarsi per la celere risoluzione della questione debitoria. Un impegno serio e costante che ha già prodotto risultati significativi e che oggi permette di guardare al futuro con maggiore fiducia. Fiducia che sta trovando in questi giorni riscontro positivo anche dai creditori che guardano con favore ad una risoluzione veloce e credibile.

Il percorso di risanamento e il futuro della festa

Serve adesso l’ultimo sforzo per completare il percorso di risanamento: servono serietà, entusiasmo, unità e quella passione autentica che ogni palmese dimostra, puntualmente, nell’ultima domenica di agosto, quando la città celebra la sua festa. Nulla è stato sottovalutato e molto è stato fatto, sempre con dedizione, correttezza e determinazione.

Da oggi e fino al prossimo 30 agosto, la Fondazione, subito dopo le nuove nomine dei componenti del cda, lavorerà con impegno per realizzare un’edizione della festa ricca di spirito identitario, nel pieno rispetto della storia, della tradizione e di tutte le persone che vorranno contribuire a un percorso fatto di speranza, partecipazione e futuro.

La Fondazione invita a contribuire non solo gli sponsor e i sostenitori, con i quali sono già in corso interlocuzioni positive, ma anche tutti i cittadini e le cittadine che desiderano tornare a vivere la festa da protagonisti. Le scelte saranno condivise e le decisioni più importanti partecipate.

Con questo spirito affronteremo i mesi che ci condurranno alla Scasata, consapevoli che solo sentendoci davvero comunità potremo rappresentare un valore aggiunto per la nostra città.