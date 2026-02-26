Varia di Palmi, Ranuccio assicura: ‘L’edizione 2026 si farà’

"Non è un segreto che c'è ancora una posizione debitoria che non è straordinaria ma che è importante e che comunque si sta risanando", le parole del consigliere regionale del Pd

Varia di Palmi, raffica di dimissioni dal Cda. Il consigliere regionale Giuseppe Ranuccio, ex sindaco di Palmi, interviene sulla vicenda e rassicura.

“Io rivendico l’idea che ci sia un organismo, una fondazione che si possa occupare della tutela e della valorizzazione di questa straordinaria festa tutti i giorni dell’anno invece di un comitato che c’è solo in occasione della festa e muore il giorno dopo.

Sicuramente abbiamo riconosciuto che ci sono state delle difficoltà legate alle precedenti edizioni, penso ad esempio a quella del 2023, che è stata comunque faraonica, straordinaria, con numeri record che hanno portato beneficio a Palmi, la Città Metropolitana e la Calabria tutta”.

Prosegue Ranuccio.

“Non è un segreto che c’è ancora una posizione debitoria che non è straordinaria ma che è importante e che comunque si sta risanando. La raffica di dimissioni nel Cda? Alcuni consiglieri hanno inteso non proseguire in questo percorso nonostante conoscessero la situazione prima dell’accettazione.

Di comune accordo abbiamo inteso che era il caso di imprimere un cambio di marcia, c’è un presidente incaricato che è Leonardo Rao. Lo doteremo di altri componenti del Cda, tutti insieme sapranno portare avanti questa scommessa realizzando l’edizione 2026 della Varia e soprattutto andranno a ripianare il debito che c’è ma è in via di estinzione”, conclude il consigliere regionale dem.