Vax Day, al Gom di Reggio in fila per il vaccino

Vax Day, anche a Reggio Calabria un weekend dedicato in modo particolare alla somministrazione dei vaccini. Al Gom di Reggio Calabria da questa mattina una fila ordinata di cittadini in attesa del loro vaccino, a gestire il regolare deflusso le forze dell’ordine.

Previsto nel weekend del Vax day un aumento delle prenotazioni per le persone tra i 60 e i 79 anni di età e i soggetti fragili. In occasione di questa iniziativa è stato incrementato il numero di dosi da somministrare. Da ricordare come la prenotazione nella piattaforma informatica di Poste Italiane è obbligatoria per poter ricevere la somministrazione del vaccino.

Il Centro oggi e domani osserverà i seguenti orari: 8.00 14.00 – 15.00 19.00.