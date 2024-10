Calabria – Veicolo in fiamme sull’Autostrada del Mediterraneo, traffico in tilt

Il traffico sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo pesante in fiamme

Il traffico sull’A2 – Autostrada del Mediterraneo è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo pesante in fiamme nella galleria Fossino, al km 152,900, tra Laino Borgo (Cs) e Lauria (Pz).

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, che stanno già attuando le operazioni di spegnimento della cisterna, le squadre Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità.

Leggi anche

Il traffico viene deviato provvisoriamente, per i veicoli leggeri, sulla viabilità complanare allo svincolo di Laino Borgo, con rientro in A2 allo svincolo di Lauria Sud.

ANAS

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.