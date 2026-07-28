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Svolta per la Vela e la Nautica nello Stretto: sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra FIV e Autorità di Sistema Portuale

L’accordo quadriennale apre a nuove attività sportive e sociali anche nel Porto di Reggio Calabria

28 Luglio 2026 - 08:02 | Comunicato

Protocollo intesa Vela Colella

Si è tenuta nella giornata di oggi, 27 luglio 2026, presso gli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto a Messina, la cerimonia di firma del Protocollo d’Intesa quadriennale tra la Federazione Italiana Vela (FIV) e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (AdSP).

L’atto è stato siglato dall’Avv. Fabio Colella, Consigliere Nazionale della Federazione Italiana Vela con delega al Paraolimpico (in rappresentanza e su delega del Presidente FIV, Dott. Francesco Ettorre), e dal Presidente dell’AdSP, Avv. Francesco Rizzo.

Il protocollo individua come priorità strategiche l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del demanio marittimo e l’integrazione tra porto e città. L’intesa sancisce una sinergia operativa che renderà concretamente possibile lo sviluppo di nuove attività veliche e nautiche all’interno del Porto di Reggio Calabria e degli altri scali di competenza dell’AdSP (Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Saline).

Protocollo intesa Vela Colella

Tra gli ambiti d’intervento previsti figurano:

Posti barca dedicati al Para Sailing: Criteri nei regolamenti demaniali e concessori per riservare spazi e servizi dedicati alla vela paralimpica.
Accessibilità e infrastrutture: Installazione di gruette, rampe e sistemi di assistenza all’imbarco per atleti con disabilità.
Rigenerazione demaniale: Individuazione di aree demaniali dismesse o sottoutilizzate da destinare ad attività sportive, scivoli di alaggio e poli sportivi.
Grandi eventi e formazione: Sostegno alla candidatura dello Stretto per regate nazionali ed internazionali e programmi “Vela Scuola” con le scuole del territorio nell’ambito dell’iniziativa “Sport della vela nei Porti”.
La dichiarazione di Fabio Colella (Consigliere Nazionale Federazione Italiana Vela con delega al Paraolimpico):

La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per l’intero movimento velico e per il nostro territorio. L’intesa rende finalmente possibile l’avvio e lo sviluppo di attività sportive, sociali e promozionali all’interno del Porto di Reggio Calabria, restituendo all’infrastruttura il suo ruolo naturale di spazio aperto alla comunità e al mare.

Inoltre, questo accordo favorirà pienamente quanto in programma dall’amministrazione Cannizzaro, supportando la visione di un porto con una valenza strategica decisiva per il turismo e per lo sviluppo economico e sociale della città.

Sul fronte della vela paralimpica (Para Sailing), poniamo le basi per fare dello Stretto e del porto reggino un polo d’eccellenza per l’accessibilità. Grazie alla previsione di posti barca dedicati e all’installazione di ausili tecnici come sollevatori e rampe accessibili, abbattiamo ogni barriera all’accesso al mare. Ringrazio i Presidenti Ettorre e Rizzo per la sensibilità e la visione comune: da oggi porti e territorio lavorano insieme per promuovere lo sport senza limiti, la tutela ambientale e la crescita sociale delle nostre città“.

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