Mottiadi 2026 a tema Harry Potter: giochi a squadre, sfide, spettacoli e attività per bambini

L’APS Mottiadi-Palio moderno annuncia la conferenza stampa di presentazione delle Mottiadi 2026 – VI Edizione del Palio Moderno di Motta San Giovanni, che si terrà mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 19:00, presso Piazza della Municipalità a Motta San Giovanni.

L’incontro rappresenterà il momento ufficiale di presentazione di un’edizione che si preannuncia la più ambiziosa e coinvolgente dalla nascita della manifestazione.

Dopo aver già svelato il tema ufficiale, “Harry Potter – Wizard World”, la conferenza stampa sarà l’occasione per presentare nel dettaglio il programma completo delle Mottiadi 2026, in calendario dal 2 al 9 agosto, illustrando tutte le novità, gli eventi e le iniziative che animeranno il borgo per un’intera settimana.

Tra gli appuntamenti in programma figurano grandi giochi a squadre ispirati al mondo di Harry Potter, sfide sportive e di abilità, prove di logica, quiz, giochi serali, attività dedicate ai più piccoli, spettacoli, musica dal vivo, intrattenimento e momenti dedicati alla gastronomia.

Saranno inoltre illustrate le nuove esperienze ideate per questa edizione, tra cui il Quiddich, la Caccia agli Horcrux, la Mappa del Malandrino, i contest social che coinvolgeranno la community durante tutta la settimana e gli allestimenti scenografici che trasformeranno il centro storico di Motta San Giovanni in un autentico Wizard World, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Le Mottiadi rappresentano oggi uno degli eventi estivi più partecipati dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Nate con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso sport, cultura, tradizioni e partecipazione attiva, sono cresciute anno dopo anno fino a diventare un appuntamento atteso da tutta la comunità.

Per otto giorni il paese sarà animato dalle sei Contrade storiche, che si sfideranno in decine di prove tra competizione, spettacolo e divertimento, coinvolgendo centinaia di partecipanti e migliaia di spettatori in un’atmosfera unica.

Con oltre 600 partecipanti già iscritti, la VI edizione si preannuncia come la più partecipata di sempre, confermando il successo di un progetto nato dall’impegno dei giovani del territorio e dalla collaborazione con istituzioni, associazioni, volontari e attività locali.