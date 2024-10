Vela reggina, il Made in Med Sailing si prepara a nuove sfide

Straordinaria crescita dell’innovativo centro velico reggino, oltre 100 ragazzi reggini avviati alla vela solo nel 2021, tre atleti selezionati ai campionati giovanili e la collaborazione con Andrea Madaffari, preparatore atletico di livello internazionale con quattro partecipazioni in Coppa America e grinder lui stesso su Azzurra e il Moro di Venezia per poi passare alla preparazione atletica dei velisti e al dipartimento salute su Mascalzone Latino

L’innovativo centro reggino di formazione velica, noto al pubblico con la denominazione Made in Med Sailing è un project concept pensato dai giovani per i giovani e negli ultimi quattro anni ha ridato entusiasmo e nuovo impulso alla vela reggina, avviando solo nel 2001 oltre cento bambini e ragazzi agli sport velici.

Nell’area marina di Armacà, periferia nord del capoluogo reggino, le vele delle derive condotte dai giovani allievi del Made in Med Sailing sono testimoni dello straordinario lavoro di recupero e rivalorizzazione di un’area periferica della città metropolitana, da troppo tempo destinata al degrado ed abbandono.

Sono trascorsi due anni dallo storico evento nazionale dei campionati italiani giovanili di Vela che il Made in Med Sailing ha caparbiamente voluto organizzare sulle coste di Reggio Calabria unitamente al Circolo Velico Reggio, che ha visto la partecipazione record di 900 giovani atleti giunti da tutta Italia.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria globale il Made il Med Sailing ha accettato un’altra sfida: far ripartire lo sport giovanile velico reggino con i massimi standard di sicurezza, ampliando e perfezionando il centro velico progettato secondo le esigenze dei ragazzi, conformandolo secondo le vigenti indicazioni governative, del CONI e della Federazione Italiana Vela.

La Vela è risultato tra gli sport a minor rischio di contagio, definito tra i più sicuri da praticare per il massimo distanziamento sociale garantito, il più sano ed ecologico poiché i ragazzi sono costantemente a contatto con gli elementi della natura e altamente performante, perché aiuta i più piccoli a sviluppare equilibrio, elasticità, coordinazione e forza.

Un’altra sfida che il Made in Med Sailing ha vinto affrontando l’impegno con tanto entusiasmo e passione per lo sport come sempre.

Il Made in Med Sailing oggi può contare su una base nautica nella rada di Armacà accessibile da un’accogliente Club House circondata da circa 4.000 mq di area verde, attrezzata per la preparazione atletica dei piccoli velisti e per attività ludico-sportive per i più piccoli, ottenendo per la stagione in corso un’eccezionale crescita della Scuola Vela con oltre 100 ragazzi avviati a questo sport e una sempre più crescente richiesta di adulti che vorrebbero avvicinarsi al mondo della vela.

Un progetto sportivo e formativo arricchito nell’ultima stagione dalla preziosa partnership creata con l’ASD Saradé, associazione nata dall’amore verso i bambini e la loro crescita, uniti nella mission di sensibilizzare al rispetto del mare e dell’ambiente bambini e ragazzi sin dall’età pre-scolare con il gioco, attività motorie di base e progetti eco-educativi, con lo sguardo proiettato verso il mare e lo sport della vela.

La nuova stagione sportiva dei ragazzi della squadra agonistica della classe Laser si avvia nel segno dell’eccellenza della preparazione atletica per velisti.

Potranno contare sulla guida del prof. Andrea Madaffari, storico grinder e preparatore atletico di Azzurra, il Moro di Venezia e Mascalzone latino, con quattro partecipazioni alla Coppa America e due vittorie ai campionati del mondo. Le prime sessioni di allenamento in riva allo stretto si sono svolte presso il centro sportivo Made in Med Sailing, che il prof. Madaffari ha definito eccezionale e di altissimo livello, avvalendosi per l’occasione anche della palestra Health di Reggio Calabria.

Nei prossimi giorni a Cagliari i colori del Made in Med Sailing saranno rappresentati ai Campionati italiani giovanili classi in singolo e dai tre giovani velisti Aldo Montesano, Vincenzo Sergio Labate e Andrea Spagnolo, seguiti e allenati dal loro storico istruttore Romeo Paolo Audino, guida indiscussa di tutta l’attività sportiva giovanile del Made in Med Sailing.

La dirigenza esprime la propria soddisfazione per i risultati raggiunti in appena quattro anni dall’avvio del progetto, sempre pronti a nuove sfide per offrire nuovo impulso allo sport della vela in riva allo stretto, al quale l’amministrazione comunale reggina ha già riconosciuto in diverse occasioni il valore sociale ed educativo e accolto i suggerimenti per ampliare le aree marittime destinabili ad attività sportive e ricreative.