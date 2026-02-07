MetroCity, Sera (Cisl Fp): ‘Le sfide del sindaco f.f. Carmelo Versace’

"In un panorama amministrativo complesso come quello calabrese, la Città Metropolitana di Reggio Calabria sta emergendo come un laboratorio di resilienza e visione strategica grazie all'opera di Versace', evidenzia Vincenzo Sera

“In un panorama amministrativo complesso come quello calabrese, la Città Metropolitana di Reggio Calabria sta emergendo come un laboratorio di resilienza e visione strategica.

Al centro di questo ingranaggio troviamo la figura del Sindaco f.f. Metropolitano Carmelo Versace, la cui azione professionale e amministrativa sta già segnando un punto di svolta nella gestione del territorio.

Lo stesso Carmelo Versace, come ha già dichiarato in un intervista a giugno del 2022, in occasione della cinquantesima uscita de “La Pa che Vorrei”, il talk settimanale condotto da Donato Limone, già Professore ordinario di informatica giuridica e direttore della rivista elettronica di diritto economia e management, Key4biz ha presentato un appuntamento speciale sul tema “Il ruolo delle città metropolitane nei processi di sviluppo socio-economico e di trasformazione digitale (PNRR)“.

Credo che il sindaco f.f. Versace, dovrà in poco tempo lasciare un segno tangibile”, dichiara il segretario generale della CISL FP Vincenzo Sera.

“L’operato del Sindaco f.f. Versace, si è distinto nella sua attività, per una capacità non comune di programmazione e intercettazione di fondi, alla riqualificazione delle infrastrutture.

La sua guida tecnica, improntata alla concretezza e al dialogo con i territori, ha permesso di sbloccare iter burocratici rimasti silenti per anni, dando prova di una padronanza della macchina amministrativa che va oltre il semplice ruolo politico.

Tuttavia, per avere una visione di Amministrazione strategica, anche il miglior capitano fatica a governare una nave se l’equipaggio è ridotto ai minimi termini.

Sicuramente in poco tempo non potrà risolvere gli atavici problemi irrisolti.

Certo è che il nodo del Personale bisogna provare a risolverlo.

Una sofferenza non più Sostenibile.

L’ente si trova oggi ad affrontare una sfida strutturale critica.

La grave carenza di personale.

Gli uffici, chiamati a gestire moli di lavoro sempre più imponenti, operano in uno stato di costante affanno.

Per garantire la visione del Sindaco f.f. Versace e, che si traduca in servizi efficienti per i cittadini è necessario un piano d’urto per il rafforzamento dell’organico. Non si tratta solo di una necessità burocratica, ma di una condizione essenziale per non disperdere le opportunità di crescita del territorio.

Per assestare al meglio l’Ente e dare stabilità alla pianta organica, la strada può essere tracciata – dichiara il segretario generale della CISL FP Vincenzo Sera –

Occorre agire su tre fronti paralleli per soluzioni a breve e lungo termine.

Mobilità Volontaria:

Attingere a professionalità già formate che desiderano rientrare nel territorio, portando esperienza e competenze immediate.

Scorrimento delle Graduatorie:

Sfruttare le selezioni già concluse o vigenti di altri enti per accelerare l’ingresso di nuovi profili senza i tempi lunghi dei bandi ex novo.

Magari attivare i così tanto sbandierati concorsi ancora fermi da tanto tempo.

Avviare nuove procedure concorsuali per inserire energie fresche, tecnici specializzati e figure amministrative in grado di modernizzare digitalmente l’Ente.

L’efficienza di una Città Metropolitana si misura dalla capacità dei suoi uffici di rispondere alle istanze dei cittadini. Senza un potenziamento immediato del personale, si rischia di frenare una macchina che oggi, inizia finalmente a vivere ed armonizzare in un ambiente diverso.

La sfida è aperta. Se da un lato la guida del Sindaco f.f. Versace, garantisce l’inversione di rotta, dall’altro è fondamentale che il Governo e le istituzioni preposte supportino questo sforzo di rinnovamento del personale.

Solo attraverso un assestamento organico strutturato la Città Metropolitana di Reggio Calabria potrà pienamente esprimere il suo potenziale e consolidare un percorso di eccellenza amministrativa che il sindaco f.f. Versace potrà intraprendere, conoscendo le sue doti di coraggio e competenza.

Ma non basta solo assumere,occorre motivare e far crescere le risorse umane già presenti, creando un ambiente di lavoro che premi il merito e la professionalità.

In breve tempo bisogna, dichiara il segretario della CISL FP SERA Vincenzo, valorizzare al meglio il capitale Umano presente.

Accanto alla necessità di nuovi innesti, la strategia quale obiettivo di un buon amministratore ed altrettanto ambizioso, è la valorizzazione delle professionalità già operanti all’interno dell’Ente. In un momento di forte contrazione numerica, il personale in servizio ha dimostrato uno spirito di sacrificio e un senso di appartenenza fuori dal comune.

Valorizzare il personale oggi significa:

Aggiornare costantemente le competenze (specie in ambito digitale e normativo) per rendere ogni dipendente protagonista del cambiamento.

Progressioni di Carriera, riconoscere il merito e l’esperienza acquisita, incentivando chi, con dedizione, permette alla macchina amministrativa di non fermarsi.

Benessere Organizzativo, creare un clima lavorativo stimolante, dove la competenza professionale del singolo venga esaltata all’interno di un progetto collettivo di rinascita della città. Strutturare un Piano per un Rilancio serio che si basa su criteri meritocratici reali, consolidare un Ente a Misura di Futuro questa sarà la sfida per il Sindaco f.f. Versace, la sfida è dunque duplice, “attrarre e trattenere”.

Se da un lato la mobilità e i nuovi concorsi servono a ossigenare gli uffici, dall’altro la valorizzazione interna serve a consolidare la memoria storica e la competenza tecnica dell’Ente.

Solo attraverso un personale motivato, gratificato e numericamente adeguato, la Città Metropolitana di Reggio Calabria potrà trasformare tutti i finanziamenti come quelli del PNRR e le grandi opere in benefici tangibili per ogni singolo comune dell’area metropolitana.

Il “modello Reggio Città Metropolitana” che il Sindaco f.f. potrà strutturare in poco tempo, poggia dunque su due pilastri: una guida politica autorevole e tecnica, capace di dialogare con i vertici nazionali ma soprattutto regionali.

Infatti ancora oggi dichiara Sera –

La Città Metropolitana di Reggio Calabria gestisce funzioni fondamentali come ambiente, tutela del territorio (parchi, foreste, difesa del suolo), rifiuti, acque, protezione civile e polizia metropolitana.

Nonostante l’obiettivo di riordino regionale, ancora oggi, persistono criticità sul trasferimento completo di deleghe da parte della Regione, limitando risorse in settori strategici.

Le famose deleghe tanto sbandierate ai quattro venti fino ad oggi, da tutte le diverse coalizioni politiche.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria può diventare finalmente il motore propulsore dello sviluppo dei territori.

Accetterà la sfida il Sindaco f.f. Carmelo Versace?”

Il Segretario Generale

Vincenzo Sera