Via Marina di Pellaro, la denuncia di DSP: 'Degrado e abbandono inaccettabili' - FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la nota di denuncia di Democrazia Sovrana Popolare per la situazione di degrado lungo la via Marina di Pellaro

Reggio Calabria, una città ricca di storia e di bellezze naturali, vede uno dei suoi angoli più suggestivi, la Via Marina di Pellaro, sprofondare in un inaccettabile stato di degrado e abbandono. Questa zona, che dovrebbe rappresentare un fiore all’occhiello per i residenti e un’attrazione per i visitatori, è ormai da tempo vittima di incuria e disinteresse.

Uno dei problemi più evidenti e urgenti è la mancata raccolta dei rifiuti. I cestini straripanti e i cumuli di spazzatura abbandonati lungo la via non sono solo un pugno nell’occhio, ma costituiscono anche un grave rischio per la salute pubblica. Gli abitanti della zona lamentano da tempo l’inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti, che sembra essere diventato sporadico e inadeguato. Questa situazione, oltre a creare un evidente disagio per chi vive o transita nella zona, contribuisce a diffondere un’immagine di degrado che certo non giova alla reputazione della città.

Un altro segnale dell’abbandono in cui versa la Via Marina di Pellaro è lo stato di manutenzione delle infrastrutture. Le ringhiere che dovrebbero garantire sicurezza lungo la strada e le scale che collegano la via al mare sono in condizioni pietose. La ruggine ha corroso le superfici metalliche, rendendole pericolanti, mentre le scale, un tempo utilizzate dai residenti per accedere comodamente alla spiaggia, sono oggi quasi impraticabili a causa dell’incuria e della mancata manutenzione. Come se non bastasse, i marciapiedi di Via Marina di Pellaro sono invasi dai rami degli alberi che, non potati da tempo, si protendono fino a rendere difficoltoso il passaggio dei pedoni. Anche qui, l’assenza di interventi da parte delle autorità competenti è palpabile, con i cittadini costretti a camminare pericolosamente lungo la carreggiata o a deviare il loro percorso.

I residenti di Pellaro non chiedono altro che poter vivere in un ambiente decoroso e sicuro, come è loro diritto. Chiediamo che l’amministrazione comunale intervenga con urgenza per ripristinare le condizioni di vivibilità della zona, avviando una pulizia straordinaria, potando gli alberi e procedendo alla manutenzione delle strutture.

La Via Marina di Pellaro potrebbe e dovrebbe tornare a essere un luogo di cui la città intera possa essere fiera, ma questo sarà possibile solo con un intervento deciso e tempestivo.

In attesa di risposte concrete, i cittadini continuano a sperare che la loro voce venga finalmente ascoltata, perché il degrado non diventi una condizione permanente, ma solo un triste ricordo.