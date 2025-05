Reggio, via Padova tra degrado e abbandono: la denuncia del Comitato Stadio Sud Gebbione – FOTO

Il Comitato di Quartiere Stadio Sud Gebbione denuncia in una nota lo stato di abbandono e degrado in via Padova.

“Via Padova tra degrado e abbandono. Il Comitato di Quartiere facendosi portavoce dei cittadini che abitano questa zona, chiede interventi urgenti e maggior senso civico”.

“Nonostante la presenza di attività commerciali e due importanti punti vendita, come i supermercati Lidl ed Eurospin (quest’ultimo inaugurato appena ieri), l’area di Via Padova, nella zona industriale a sud della città, versa in condizioni di crescente abbandono. Erba alta e incolta invade i marciapiedi, rendendo difficoltoso il passaggio a pedoni e carrozzine. Il bivio con via Sbarre Inferiori si sta trasformando in una vera e propria discarica a cielo aperto: i cassonetti per la raccolta differenziata sono stati manomessi e, nonostante la segnalazione con nastro bianco e rosso, i rifiuti continuano ad accumularsi giorno dopo giorno”.

“La pista ciclabile, che dovrebbe essere un simbolo di mobilità sostenibile, è ormai impraticabile: disseminata di escrementi canini e priva di manutenzione, con i blocchi che ne delineavano il percorso divelti e pericolosamente abbandonati, rappresentando un rischio anche per la circolazione stradale”.

“Come Comitato di Quartiere Stadio Sud Gebbione, chiediamo un intervento urgente da parte delle istituzioni per il ripristino del decoro urbano, una maggiore vigilanza sulla gestione dei rifiuti e una pulizia straordinaria dell’area”.

Leggi anche