Viabilità territorio metropolitano, seconda riunione a Palazzo Alvaro

Seconda riunione operativa, presso Palazzo Alvaro, per affrontare il tema della Viabilità sul territorio metropolitano.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Consigliere Delegato Demetrio Marino, il Dirigente Pietro Foti e i funzionari del Settore della Città Metropolitana, hanno incontrato i sindaci dei territori ricadenti nell’area denominata Città degli Ulivi, per esporre le risultanze relative ad uno degli argomenti più importanti riguardanti la situazione delle arterie che ricadono nell’area in oggetto.

Il delegato Marino ha spiegato ai Sindaci:

“Le criticità sono molte abbiamo lavorato proprio per risolvere i problemi, dando vita ad un programma ben preciso, supportato dalla suddivisione in sei annualità di 17 milioni di euro, provenienti dal Ministero. Oggi inauguriamo un percorso, come già avvenuto per l’area dello Stretto, illustrandovi la programmazione di interventi su 1770 km di strade. Interventi che ne garantiranno la sicurezza”.