Strada Statale 106: in costruzione la nuova struttura del Viadotto Avena – VIDEO

Tra le opere in corso lungo il Terzo Megalotto della Strada Statale 106 Jonica, attualmente in costruzione tra Sibari e Roseto Capo Spulico, spicca il Viadotto Avena. Si tratta di un’infrastruttura progettata da Anas e in fase di realizzazione da parte del consorzio guidato da Webuild. L’opera è parte di un ampio intervento volto a migliorare l’accessibilità e la sicurezza della viabilità lungo la costa ionica calabrese.

“Questa è un’opera di altissima ingegneria. Non è un ponte e non è un semplice viadotto: è il ViadottoAvena, opera d’arte voluta da Anas per celebrare il TerzoMegalotto della Statale 106, in costruzione tra Sibari e Roseto Capo Spulico, che sta realizzando Webuild attraverso il know-how dell’azienda Cimolai”.

Il Viadotto Avena si distingue per alcune scelte ingegneristiche peculiari: l’utilizzo esclusivo dell’acciaio e l’assenza di cemento lo rendono una struttura singolare nel panorama infrastrutturale italiano. Con i suoi 700 metri di lunghezza e i 70 metri di altezza, il viadotto intende adattarsi al contesto orografico dell’area, riducendo al minimo l’impatto sul terreno e valorizzando le soluzioni costruttive in elevazione.

L’opera è in fase di sviluppo insieme ad altri interventi previsti dal Terzo Megalotto, in un tratto stradale strategico per la mobilità e il collegamento tra Calabria e Basilicata. I lavori rientrano in un più ampio programma nazionale volto all’ammodernamento della SS106, un’arteria storicamente soggetta a criticità sotto il profilo della sicurezza e della scorrevolezza del traffico.

“Una mega struttura a 70 metri di quota e lunga 700 metri che sarà composta di solo acciaio (la stessa quantità di acciaio della Tour Eiffel) e zero cemento. Il Futuro è adesso…in Calabria!”

Fonte: @sicilia_drone