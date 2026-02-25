Il “Mito di Ulisse” incanta il Castello di Altafiumara

Il Castello di Altafiumara si è trasformato in un palcoscenico di sogno per accogliere una performance teatrale indimenticabile: “IL MITO DI ULISSE. Viaggio tra arte, mito, musica e poesia.”

Un evento patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni e dalle Associazioni culturali: “Coro Città di Villa San Giovanni – Belle Epoque – Circolo di Società Rosina Caccamo – F.I.D.A.P.A sez. Morgana RC-CIF sez. Comunale RC – RIZES – Fondazione Rhegium Julii- I Poeti per la Pace.

La rappresentazione

La rappresentazione ha travolto il pubblico in un’esperienza sensoriale profonda, risvegliando l’antica epopea di Ulisse con una freschezza e un’intensità sorprendenti. Dalle prime luci della sera, la storica cornice del Castello ha abbracciato la narrazione, creando un’atmosfera quasi surreale. Non si trattava di un semplice spettacolo, ma di un vero e proprio “viaggio” in cui arte, musica e poesia si sono intrecciate con maestria, guidando gli spettatori attraverso le peripezie dell’eroe omerico. Le scene si sono succedute con una fluidità incantevole, arricchite da una scenografia che ha saputo dialogare perfettamente con la magnificenza del luogo, trasformando ogni angolo in un frammento del mondo di Ulisse.

Il coinvolgimento

Il coinvolgimento è stato palpabile. I protagonisti, con interpretazioni cariche di pathos e vigore, hanno dato vita a figure eterne, mentre le note musicali e i versi poetici hanno tessuto un tappeto emozionale che ha avvolto l’intera platea. Il pubblico, visibilmente partecipe, ha dimostrato un entusiasmo contagioso, rendendo la serata non solo un successo artistico ma anche un vero trionfo di comunità e passione condivisa.

“IL MITO DI ULISSE”

“IL MITO DI ULISSE” non è stato solo un omaggio a una delle storie più grandi di tutti i tempi, ma anche la dimostrazione di come la potenza dell’arte possa ancora oggi unire, emozionare e trasportare, specialmente quando trova una casa così suggestiva come il Castello di Altafiumara. L’idea di portare in scena il lavoro teatrale/musicale è nata al M° Giusj Santacaterina, direttrice artistico musicale del Coro Città di Villa San Giovanni e ha trovato nello scrittore Giovanni Suraci immediato riscontro, con la stesura della sceneggiatura e curando la regia dell’opera teatrale, che ha visto come protagonisti le brillanti: Nancy Calabrò, Angela Crea, Tiziana De Lorenzo, Domenica Pirilli, Orsola Toscano, Angela Trunfio, nel ruolo delle sirene, Mimma Creaco, Miky Riso e Raffaela Condello nel ruolo delle muse, Ilda Tripodi, come voce entrante, Nuccia Macrì, come interprete di Scilla, Marina Neri, Penelope, e infine, Antonio Benestare, Ulisse con Anna Di Prima, conduttrice. Mentre le musiche di scena curate dalla brillante direttrice Giusj Santacaterina, hanno visto protagonisti: Francesca Calabrese, Fabrizia Logus, Tiziana Fortunato, Serena Furci, Antonio Gangeri, Grazia Marra, Milena Larizza, Milena Papasergio, Domenico Reitano, Giovanna Richichi, Agata Romeo e i maestri Daniela Cicco, Adalgisa Serrecchia, Antonio Barresi e Francesca Calabrese. Un applauso scrosciante ha siglato la fine dello spettacolo che rimarrà a lungo nel cuore di chi ha avuto la fortuna di parteciparvi, a testimonianza che i miti non tramontano mai, ma continuano a vivere e a ispirare, oggi come allora.