20esima tappa ‘Viaggio nel Terzo Settore del PD’: gli appuntamenti in Calabria

Il Viaggio nel Terzo Settore del Partito Democratico giunge in Calabria per la sua ventesima e ultima tappa. Un percorso che ha attraversato le regioni italiane, ascoltando le esperienze, difficoltà e speranze delle realtà sociali, associative e cooperative che, ogni giorno, contribuiscono a mantenere unite le comunità del Paese.

Marta Bonafoni e Nicola Irto in Calabria

Animatrice di questo cammino è Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega al Terzo Settore e all’Associazionismo. In Calabria, Bonafoni incontrerà, insieme al segretario sen. Nicola Irto, volontari e operatori. Visiteranno luoghi simbolo dell’impegno civico e sociale, da Cosenza a Lamezia Terme, da Catanzaro a Rosarno, passando per Polistena, Martone e Gioiosa Ionica.

Un Momento Importante per la Calabria

Spesso lontane dai riflettori, queste realtà giocano un ruolo fondamentale nella qualità della vita delle persone.

Gli Appuntamenti Pubblici

Sono previsti due eventi pubblici, aperti a cittadini, stampa e alle realtà del Terzo Settore:

Mercoledì 10 dicembre – CATANZARO : ore 16:00 – Incontro con le realtà del Terzo Settore attive sul territorio presso l’Aula Rossa del Municipio di Catanzaro, Palazzo De Nobili. Un confronto per discutere cosa significa fare comunità in Calabria, quali strumenti servono a chi lavora sul campo e quali politiche possono supportare chi ogni giorno promuove inclusione e solidarietà.

Giovedì 11 dicembre – POLISTENA (RC): ore 11:00 – Conferenza stampa con "Valle del Marro" presso il Centro Polifunzionale Don Pino Puglisi. Incontro focalizzato sulle esperienze di antimafia sociale e agricoltura etica, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro delle cooperative che costruiscono legalità concreta e sviluppo sostenibile.

Con questa ultima tappa, il Viaggio nel Terzo Settore si conclude in Calabria, ma l’impegno del Partito Democratico continua per un’Italia più giusta, solidale e attenta a chi ogni giorno lavora per migliorare il proprio territorio.