Reggio, rifiuti e topi sul Viale Europa: residenti chiedono interventi urgenti

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni residenti del Viale Europa in merito alla presenza di rifiuti sulle strade.

“Situazione di totale degrado igienico-sanitario, strutturale e sociale che si protrae ormai da tempo immemore sul marciapiede del Viale Europa (dal civico 66 al 78), asse viario strategico della città, nel controviale di Via Sbarre Superiori e Via Antonino Candido.

Come documentato dalle foto allegate, il marciapiede è costantemente ostacolato da una vera e propria discarica a cielo aperto di sacchetti dell’immondizia e rifiuti ingombranti.

Nonostante la zona sia teoricamente coperta dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, la realtà descrive un quadro drammatico legato a precise criticità gestionali, strutturali e di controllo:

Distruzione del marciapiede e cunicoli di ratti: La pavimentazione è completamente divelta e priva di mattonelle in diversi punti. È proprio sotto queste fondamenta scoperte che svariate specie di topi, anche di grosse dimensioni, hanno scavato profondi cunicoli e buche dove ormai vivono e proliferano stabilmente, attirati dai rifiuti.

Topi nelle abitazioni private: A causa della strettissima vicinanza delle case a queste micro e macro discariche, moltissime abitazioni della zona sono ormai letteralmente invase dal passaggio e dalla presenza fissa di topi, con gravissimi rischi per la salute dei residenti.

Morte economica del quartiere: Con una simile criticità igienico-sanitaria e una tale concentrazione di roditori, in questa zona sarà praticamente impossibile far insediare o aprire in futuro qualsiasi nuova attività commerciale, in particolar modo quelle legate alla vendita, alla somministrazione o all’asporto di alimenti.

Privazione degli spazi pubblici: Questo tratto di strada, pur essendo piacevolmente alberato e potenzialmente ideale per il passaggio pedonale, è totalmente evitato dai residenti. Nessuno osa più passeggiarvi a causa del continuo sbucare dei topi: un vero peccato e un danno immenso alla vivibilità del quartiere.

Assenza di tutele e controlli: Una parte della popolazione non rispetta le regole di conferimento o evade la TARI, abbandonando i rifiuti indisturbata a qualsiasi ora del giorno. Non sono mai state installate fototrappole o telecamere, né sono mai stati previsti cassonetti stradali di grandi dimensioni o intelligenti per ovviare all’accumulo selvaggio in strada.

La proposta dei residenti

“I cittadini chiedono non solo una bonifica immediata, ma un intervento definitivo che elimini la radice del problema. Le soluzioni percorribili sono due:

Il ripristino immediato e totale del marciapiede: Con la posa di nuove mattonelle, la chiusura permanente dei cunicoli dei ratti e una massiccia operazione di derattizzazione che includa le aree private colpite. Una scelta urbanistica drastica: Rimodellare completamente questo specifico tratto di strada che si sviluppa storicamente su due livelli. La proposta prevede la modifica strutturale del viale, andando a ridefinire il dislivello con il controviale di Via Sbarre Superiori e del piccolo tratto di Via Antonino Candido, collocate proprio (il punto più alto é di un metro) sopra il livello del Viale Europa, eliminando così gli anfratti che favoriscono l’accumulo di sporcizia e il nido dei roditori.

I residenti sono stanchi di vivere prigionieri nelle proprie case a causa di sporcizia, miasmi e ratti, camminando sulla carreggiata stradale per l’impraticabilità dei marciapiedi. Chiediamo alle istituzioni e agli organi competenti un intervento strutturale e una presa di posizione seria”, conclude la segnalazione.