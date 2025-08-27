Aggressione in mare, visita del Comandante della Guardia Costiera ai militari feriti

Nella giornata di ieri il Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, accompagnato dal Vice Comandante Generale, Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo e dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, Ammiraglio Giuseppe Sciarrone, ha fatto visita alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dove si è tenuta un’assemblea con tutto il personale, alla quale ha partecipato anche il Sottocapo Aiutante Giovanni Grande, vittima – insieme al 2° Capo Aiutante Piero Conforti – della vile aggressione subita durante un’attività di controllo in mare la settimana scorsa.

Leggi anche

La visita al 2° Capo Aiutante Piero Conforti

Nel corso della giornata, il Comandante Generale e gli altri Ufficiali, con il Comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, Capitano di Fregata Guido Avallone, si sono poi recati presso l’ospedale di Catanzaro per far visita al 2° Capo Aiutante Piero Conforti, tuttora ricoverato.

L’incontro con il Prefetto di Vibo Valentia

L’Ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia e al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Solidarietà e vicinanza della Guardia Costiera

Il Comandante Generale e il Vice Comandante Generale hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, formulando i più sentiti auguri di pronta guarigione.